Ворскла ведет переговоры с тренером, который в прошлом сезоне работал в УПЛ

Полтавская «Ворскла» продолжает поиски нового главного тренера накануне старта в новом сезоне Первой лиги.

В июне эту должность занял сербский специалист Желько Любенович, но спустя две недели специалист ушел из команды. По информации источника, полтавский клуб планирует пригласить известного украинского тренера.

«Ворскла» ведет переговоры с Александром Бабичем, который в сезоне 2024/25 возглавлял одесский «Черноморец», а позже стал спортивным директором «моряков».

Сообщается, что это не первые контакты между сторонами – в начале июня полтавская команда уже обращалась к Бабичу, но тогда было принято решение доверить полтавский клуб Любеновичу. На этот раз «Ворскла» настроена решительно и намерена договориться о сотрудничестве с 46-летним специалистом.

По итогам сезона 2024/25 полтавский клуб попал в стыковые матчи, где уступил в плей-офф «Кудровке» и вылетел в Первую лигу. После этой неудачи «Ворскла» осталась без главного тренера Юрия Максимова.