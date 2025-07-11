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Украина. Первая лига
11 июля 2025, 21:57 | Обновлено 11 июля 2025, 22:10
473
1

Ворскла ведет переговоры с тренером, который в прошлом сезоне работал в УПЛ

Полтавский клуб заинтересован в услугах 46-летнего Александра Бабича

11 июля 2025, 21:57 | Обновлено 11 июля 2025, 22:10
473
1
Ворскла ведет переговоры с тренером, который в прошлом сезоне работал в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бабич

Полтавская «Ворскла» продолжает поиски нового главного тренера накануне старта в новом сезоне Первой лиги.

В июне эту должность занял сербский специалист Желько Любенович, но спустя две недели специалист ушел из команды. По информации источника, полтавский клуб планирует пригласить известного украинского тренера.

«Ворскла» ведет переговоры с Александром Бабичем, который в сезоне 2024/25 возглавлял одесский «Черноморец», а позже стал спортивным директором «моряков».

Сообщается, что это не первые контакты между сторонами – в начале июня полтавская команда уже обращалась к Бабичу, но тогда было принято решение доверить полтавский клуб Любеновичу. На этот раз «Ворскла» настроена решительно и намерена договориться о сотрудничестве с 46-летним специалистом.

По итогам сезона 2024/25 полтавский клуб попал в стыковые матчи, где уступил в плей-офф «Кудровке» и вылетел в Первую лигу. После этой неудачи «Ворскла» осталась без главного тренера Юрия Максимова.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава Черноморец Одесса Александр Бабич назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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Александр Белогубко
Бабич выводит быстро--2 лига обеспечена
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