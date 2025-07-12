Испания12 июля 2025, 21:02 |
362
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У Реала – проблемы. Суперзвезда не договорилась о контракте и может уйти
Возникли трудности в переговорах с Винисиусом Жуниором
12 июля 2025, 21:02 |
362
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24-летний звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть клуб.
По информации испанского портала El Chiringuito, переговоры бразильца о продлении соглашения зашли в тупик. Вингер приблизился к тому, чтобы раз и навсегда покинуть Мадрид.
Значительный интерес к футболисту проявляют клубы из Саудовской Аравии. Сообщается, что там бразилец может рассчитывать на космический контракт – срок пять лет, общий заработок 830 миллионов евро.
Ранее Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций.
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Комментарии 1
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Поки не було футболу у шейхів грати за Реал, Барсу, Ліверпуль, Баварію...було мрією любого футболіста, а зараз можна і носом крутити тому, що з'явилася альтернатива славі-бабки.
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