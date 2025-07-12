У Реала – проблемы. Суперзвезда не договорилась о контракте и может уйти

24-летний звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть клуб.

По информации испанского портала El Chiringuito, переговоры бразильца о продлении соглашения зашли в тупик. Вингер приблизился к тому, чтобы раз и навсегда покинуть Мадрид.

Значительный интерес к футболисту проявляют клубы из Саудовской Аравии. Сообщается, что там бразилец может рассчитывать на космический контракт – срок пять лет, общий заработок 830 миллионов евро.

Ранее Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций.