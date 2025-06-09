Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций
Бразильский вингер не скрывает симпатий к легендарному нападающему
Вечером 8 июня состоялся финальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25.
На «Альянц Арене» в Мюнхене встречались сборные Португалии и Испании. Победу после ничьей 2:2 в серии пенальти одержали португальцы – 5:3.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На триумф легендарного нападающего Криштиану Роналду в Лиге наций отреагировал бразильский вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор, который никогда не скрывал, что португалец является его кумиром:
«Зависим от побед», – написал игрок королевского клуба в комментариях в Instagram.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Федорчук раскритиковал игру Шапаренко
Главным прорывом после Ролан Гаррос стала Лоис Буассон