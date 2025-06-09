Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций

Вечером 8 июня состоялся финальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» в Мюнхене встречались сборные Португалии и Испании. Победу после ничьей 2:2 в серии пенальти одержали португальцы – 5:3.

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На триумф легендарного нападающего Криштиану Роналду в Лиге наций отреагировал бразильский вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор, который никогда не скрывал, что португалец является его кумиром:

«Зависим от побед», – написал игрок королевского клуба в комментариях в Instagram.