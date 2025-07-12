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  4. Стало известно, какая позиция Динамо катастрофически нуждается в усилении
Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 20:23 |
1274
0

Стало известно, какая позиция Динамо катастрофически нуждается в усилении

Киевляне активно ищут центрбека

12 июля 2025, 20:23 |
1274
0
Стало известно, какая позиция Динамо катастрофически нуждается в усилении
ФК Динамо

Киевское «Динамо» находится в активном поиске центрального защитника.

По информации источника, руководство киевлян рассчитывает на скорейшее усиление этой позиции, в идеале, до начала Лиги Чемпионов (23 июля). В команде понимают, что первую стадию можно пройти с двумя защитниками (Поповым и Михавко), но на третий раунд квалификации – катастрофически необходимо качественное усиление.

Ранее сообщалось, что защитник клуба «Америка де Кали» и сборной Колумбии по футболу U-23 Брайан Медина серьезно заинтересовал киевское «Динамо».

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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