Стало известно, какая позиция Динамо катастрофически нуждается в усилении
Киевляне активно ищут центрбека
Киевское «Динамо» находится в активном поиске центрального защитника.
По информации источника, руководство киевлян рассчитывает на скорейшее усиление этой позиции, в идеале, до начала Лиги Чемпионов (23 июля). В команде понимают, что первую стадию можно пройти с двумя защитниками (Поповым и Михавко), но на третий раунд квалификации – катастрофически необходимо качественное усиление.
Ранее сообщалось, что защитник клуба «Америка де Кали» и сборной Колумбии по футболу U-23 Брайан Медина серьезно заинтересовал киевское «Динамо».
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