Стало известно, какая позиция Динамо катастрофически нуждается в усилении

Киевское «Динамо» находится в активном поиске центрального защитника.

По информации источника, руководство киевлян рассчитывает на скорейшее усиление этой позиции, в идеале, до начала Лиги Чемпионов (23 июля). В команде понимают, что первую стадию можно пройти с двумя защитниками (Поповым и Михавко), но на третий раунд квалификации – катастрофически необходимо качественное усиление.

Ранее сообщалось, что защитник клуба «Америка де Кали» и сборной Колумбии по футболу U-23 Брайан Медина серьезно заинтересовал киевское «Динамо».