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Уимблдон. Федерер вышел в полуфинал и ждет Надаля

Швейцарец пробился в 1/2 финала

  • 10.07.2019 20:32
  • 919 просмотров
  • 1 комментарий
Уимблдон. Федерер вышел в полуфинал и ждет Надаля
© twitter.com/wimbledon

Теннисист Роджер Федерер пробился в полуфинал Уимблдона.

В матче 1/4 финала швейцарец оказался сильнее Кеи Нисикори, которого Федерер одолел в четырех сетах - 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.

В полуфинале Роджер сыграет с победителем противостояния Рафаэль Надаль - Сэм Куэрри.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    juvemu
    juvemu, 10.07.2019 21:17
    0
    У меня такое предложение: Федерер, Надаль и Джокович начинают все турниры большого шлема с 1/2 финала, а за оставшееся одно место, пусть сражаются остальные... Все равно теннисные гении там прописываются в 100% розыгрышей, если не травмы или косяки в турнирной сетке, которые их сводят на ранних стадиях(рейтинг) Надаль, Джокович и Федерер
    Они Заслуживают тройной статуи возле каждого теннисного стадиона и особого статуса, - типа теннисные БОГИ - Джокович, Надаль, Федерер
    Ссылка
    juvemu
    juvemu, 10.07.2019 21:17
    0
    У меня такое предложение: Федерер, Надаль и Джокович начинают все турниры большого шлема с 1/2 финала, а за оставшееся одно место, пусть сражаются остальные... Все равно теннисные гении там прописываются в 100% розыгрышей, если не травмы или косяки в турнирной сетке, которые их сводят на ранних стадиях(рейтинг) Надаль, Джокович и Федерер
    Они Заслуживают тройной статуи возле каждого теннисного стадиона и особого статуса, - типа теннисные БОГИ - Джокович, Надаль, Федерер
    Ссылка
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