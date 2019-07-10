Уимблдон. Федерер вышел в полуфинал и ждет Надаля

Теннисист Роджер Федерер пробился в полуфинал Уимблдона.
В матче 1/4 финала швейцарец оказался сильнее Кеи Нисикори, которого Федерер одолел в четырех сетах - 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
В полуфинале Роджер сыграет с победителем противостояния Рафаэль Надаль - Сэм Куэрри.
100 #Wimbledon wins.— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2019
The moment @rogerfederer became a centurion at The Championships… pic.twitter.com/RFszCCbMnl
Источник — Sport.ua
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Они Заслуживают тройной статуи возле каждого теннисного стадиона и особого статуса, - типа теннисные БОГИ - Джокович, Надаль, Федерер
Они Заслуживают тройной статуи возле каждого теннисного стадиона и особого статуса, - типа теннисные БОГИ - Джокович, Надаль, Федерер
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