Уимблдон. Федерер вышел в полуфинал и ждет Надаля

Теннисист Роджер Федерер пробился в полуфинал Уимблдона.

В матче 1/4 финала швейцарец оказался сильнее Кеи Нисикори, которого Федерер одолел в четырех сетах - 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.

В полуфинале Роджер сыграет с победителем противостояния Рафаэль Надаль - Сэм Куэрри.

100 #Wimbledon wins.



The moment @rogerfederer became a centurion at The Championships… pic.twitter.com/RFszCCbMnl