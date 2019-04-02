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Корне снялась с турнира в Чарльстоне

Французская теннисистка не успела восстановиться после травмы

  • 02.04.2019 10:47
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Корне снялась с турнира в Чарльстоне
© The New Daily. Ализе Корне

29-летняя французская теннисистка Ализе Корне вынуждена сняться с турнира в Чарльстоне из-за травмы.

«Мне очень жаль, что я вынуждена отказаться от участия в турнире в Чарльстоне. Я изо всех сил старалась к нему подготовиться, я люблю этот турнир. К сожалению, моя приводящая мышца еще не готова для участия в соревнованиях. Я сделаю все, чтобы вернуться на корт как можно скорее!», — написала Корне в твиттере.

В первом круге соревнований Корне должна была сыграть с гречанкой Марией Саккари.

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Источник — Twitter

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