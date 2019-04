Корне снялась с турнира в Чарльстоне

29-летняя французская теннисистка Ализе Корне вынуждена сняться с турнира в Чарльстоне из-за травмы.

«Мне очень жаль, что я вынуждена отказаться от участия в турнире в Чарльстоне. Я изо всех сил старалась к нему подготовиться, я люблю этот турнир. К сожалению, моя приводящая мышца еще не готова для участия в соревнованиях. Я сделаю все, чтобы вернуться на корт как можно скорее!», — написала Корне в твиттере.

В первом круге соревнований Корне должна была сыграть с гречанкой Марией Саккари.

Je suis très déçue de devoir me retirer de Charleston, j'ai fait de mon mieux pour pouvoir être prête à jouer mais mon adducteur n'a pas encore récupéré complètement 😔. Je vais tout faire pour être de retour le plus vite possible ! 👋