ВИДЕО. Кириос выиграл подачу с руки эйсом

Австралийский теннисист Ник Кириос в поединке третьего круга Мастерса в Майами проти в Душана Лайовича (6:3, 6:1) изрядно повеселил публику.

Дважды за матч 23-летний австралиец подавал с руки и дважды забирал очко. Один раз получилось даже сделать эйс. Выглядит забавно, да и правилам не противоречит.

Следующим соперником австралийца станет Борна Чорич из Хорватии.

Отметим, что в 2016 и 2017 Кириос доходил в Майами до полуфинала. В 2018 уступил в четвертом круге Александру Звереву.

Quickly becoming his trademark...@NickKyrgios with the underarm ace 😂 pic.twitter.com/W5JbbE8n8V