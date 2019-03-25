ВИДЕО. Кириос выиграл подачу с руки эйсом

Один вже казав з трибуні Ради що закінчить АТО за два тижні.Потім такий самий нарядний,тільки обі...

ипать ты красава,лучшая шутка в этом месяце для меня---молодчина,поднял настроение............тол...

Порох сделал для армии больше, хаха))) Вас не наталкивает на мысль активизация упырей на фронте и...

а ты думаешь хацкевич знает белорусский?))) в белоруси мало кто его знает...практически мёртвый я...

15:17 — umnuy

где суркис этих спецов берёт что после обсера в динамо они накуй ни кому не нужны,не востребованы...

15:14 — Юрий Карпенко

Та куда ему в сборную, его в Азербайджане с Нефтчи за пьянку уволили, а тут сборная