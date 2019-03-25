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ВИДЕО. Кириос выиграл подачу с руки эйсом

Австралийский теннисист развеселил публику

  • 25.03.2019 13:42
  • 1147 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Кириос выиграл подачу с руки эйсом
© ATP. Ник Кириос
Австралийский теннисист Ник Кириос в поединке третьего круга Мастерса в Майами проти в Душана Лайовича (6:3, 6:1) изрядно повеселил публику.
 
Дважды за матч 23-летний австралиец подавал с руки и дважды забирал очко. Один раз получилось даже сделать эйс. Выглядит забавно, да и правилам не противоречит. 
 
Следующим соперником австралийца станет Борна Чорич из Хорватии.
 
Отметим, что в 2016 и 2017 Кириос доходил в Майами до полуфинала. В 2018 уступил в четвертом круге Александру Звереву.
 
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Источник — ATP World Tour

(1 голос)

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Комментарии
    Comrade Me
      Comrade Me, 25.03.2019 13:51
    +2
    А что, так можно было?
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 25.03.2019 13:51
    +2
    А что, так можно было?
    Ссылка
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