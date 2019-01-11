Хобарт. Шмидлова и Кенин сыграют в финале

Состоялись полуфинальные поединки турнира категории International в австралийском Хобарте.
Обидчица Даяны Ястремской швейцарка Белинда Бенчич в трех сетах уступила словачке Анне Каролине Шмидловой. А американка София Кенин в двух сетах справилась с француженкой Ализе Корне, выйдя в свой первый финал WTA в карьере.
Хобарт. Полуфиналы
Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 7:6, 4:6, 6:2
София Кенин (США) – Ализе Корне (Франция) – 6:2, 6:4
Отметим, что Шмидлова в случае победы обгонит Ястремскую в мировом рейтинге. Если выиграет Кенин, то она дебютирует в топ-40 мировой классификации.
Источник — Sport.ua
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