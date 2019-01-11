Хобарт. Шмидлова и Кенин сыграют в финале

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Марта Костюк – Паула Бадоса Хиберт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция 13:54 — sv_2000 И по повду сегодняшней игры.... Смотрел Марту впервые после Гарсии.. Бросилось в глаза, что Март... 13:48 — sv_2000 Ребята, очнитесь, девочке 16 лет. Что будет дальше с ее карьерой ХЗ, что у нее в голове такое же ...

Хацкевич настаивает на подписании Соля 13:51 — AK_228 на чем это дурное может настаивать?!

Дедечко вернулся в Александрию 13:50 — u6464u Александрия нацелилась на второе место,суркисы работайте с судьями или будете третьими.

Мюллер получил 2 матча дисквалификации за сумасшедший фол на Тальяфико 13:47 — rem Decision: The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body has decided: - to fine FC Bayern Mü... 13:46 — rem to suspend the FC Bayern München player Thomas Müller for two (2) UEFA competition matc... 13:42 — khatskevich_bog спорт юа вы что там курите? Мюлер получил 1 матч дискв - на сайте УЕФА написано ))))

Давид Луис может вернуться в Бенфику 13:45 — khatskevich_bog а не рано в 31 год уже планировать завершать карьеру?