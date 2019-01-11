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Хобарт. Шмидлова и Кенин сыграют в финале

Обидчица Ястремской швейцарка Бенчич не сумела преодолеть полуфинал

  • 11.01.2019 12:26
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Хобарт. Шмидлова и Кенин сыграют в финале
© Getty Images. Анна Каролина Шмидлова
Состоялись полуфинальные поединки турнира категории International в австралийском Хобарте.
 
Обидчица Даяны Ястремской швейцарка Белинда Бенчич в трех сетах уступила словачке Анне Каролине Шмидловой. А американка София Кенин в двух сетах справилась с француженкой Ализе Корне, выйдя в свой первый финал WTA в карьере.
 
Хобарт. Полуфиналы
Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 7:6, 4:6, 6:2
София Кенин (США) – Ализе Корне (Франция) – 6:2, 6:4
 
Отметим, что Шмидлова в случае победы обгонит Ястремскую в мировом рейтинге. Если выиграет Кенин, то она дебютирует в топ-40 мировой классификации.
 
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Источник — Sport.ua

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