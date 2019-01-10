Хобарт. Ястремская вновь проиграла Бенчич

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№59 WTA) проиграла четвертьфинальный поединок на турнире категории International в Хобарте. 18-летняя украинка в двух сетах уступила 21-летней представительнице Швейцарии Белинде Бенчич (№63 WTA).

Хобарт. 1/4 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:7(2), 3:6

Начало матча у Даяны не заладилось. Она выиграла первый гейм, после которого проиграла четыре кряду. Бенчич выглядела стабильнее, меньше ошибалась и уверенно шла к победе. Но в пятом гейме швейцарка неожиданно расслабилась и начала допускать ошибки. Ястремская, в свою очередь, после беседы с тренером собралась и начала наказывать оппонентку за погрешности, да и сама воспряла духом. Со счета 1:4 Даяна выиграла 22 из 29 разыгранных очков и имела даже двойной сетбол. Но Бенчич не собиралась проигрывать этот сет и прекрасно отыграла на своей подаче.

Партия заканчивалась на тай-брейке (четвертый в трех последних очных матчах теннисисток), где сильнее оказалась швейцарка. У Даяны мало что получалось, да и сил после такого рывка не хватило.

Второй сет начался с 2:0 от Ястремской, но дальше ситуация вернулась на круги своя. Бенчич продолжила играть с меньшим количеством брака и уверенно довела матч до победы.

С новой недели Ястремская установит личный рекорд (57-е место), если Ирина-Камелия Бегу или Анна Каролина Шмидлова не выиграют турнир в Хобарте.

В полуфинале Бенчич сыграет против победительницы матча Шмидлова – Бегу.