Хобарт. Ястремская вновь проиграла Бенчич

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№59 WTA) проиграла четвертьфинальный поединок на турнире категории International в Хобарте. 18-летняя украинка в двух сетах уступила 21-летней представительнице Швейцарии Белинде Бенчич (№63 WTA).
Хобарт. 1/4 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:7(2), 3:6
Начало матча у Даяны не заладилось. Она выиграла первый гейм, после которого проиграла четыре кряду. Бенчич выглядела стабильнее, меньше ошибалась и уверенно шла к победе. Но в пятом гейме швейцарка неожиданно расслабилась и начала допускать ошибки. Ястремская, в свою очередь, после беседы с тренером собралась и начала наказывать оппонентку за погрешности, да и сама воспряла духом. Со счета 1:4 Даяна выиграла 22 из 29 разыгранных очков и имела даже двойной сетбол. Но Бенчич не собиралась проигрывать этот сет и прекрасно отыграла на своей подаче.
Партия заканчивалась на тай-брейке (четвертый в трех последних очных матчах теннисисток), где сильнее оказалась швейцарка. У Даяны мало что получалось, да и сил после такого рывка не хватило.
Второй сет начался с 2:0 от Ястремской, но дальше ситуация вернулась на круги своя. Бенчич продолжила играть с меньшим количеством брака и уверенно довела матч до победы.
С новой недели Ястремская установит личный рекорд (57-е место), если Ирина-Камелия Бегу или Анна Каролина Шмидлова не выиграют турнир в Хобарте.
В полуфинале Бенчич сыграет против победительницы матча Шмидлова – Бегу.
Источник — Sport.ua
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Ну що ж, удачі Даяні на АО.
п.с. Бачили вже сітку?
Ну що ж, удачі Даяні на АО.
п.с. Бачили вже сітку?
Але Халеп просто ще не набула гральної форми
А от Халеп зовсім не пощастило: Канепі, потім Кенін, яка теж не подарунок останнім часом
Але Халеп просто ще не набула гральної форми
Тримаємо кулаки за наших дівчат на АО.
А от Халеп зовсім не пощастило: Канепі, потім Кенін, яка теж не подарунок останнім часом
Ну що ж, удачі Даяні на АО.
п.с. Бачили вже сітку?
Ну що ж, удачі Даяні на АО.
п.с. Бачили вже сітку?
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