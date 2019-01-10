Войти или Зарегистрироваться
Меню

Хобарт. Ястремская вновь проиграла Бенчич

Украинская теннисистка остановилась в четвертьфинале

  • 10.01.2019 10:32
  • 1877 просмотров
  • 14 комментариев
Метки
Хобарт. Ястремская вновь проиграла Бенчич
© Getty Images. Даяна Ястремская
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№59 WTA) проиграла четвертьфинальный поединок на турнире категории International в Хобарте. 18-летняя украинка в двух сетах уступила 21-летней представительнице Швейцарии Белинде Бенчич (№63 WTA). 
 
Хобарт. 1/4 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:7(2), 3:6
 
Начало матча у Даяны не заладилось. Она выиграла первый гейм, после которого проиграла четыре кряду. Бенчич выглядела стабильнее, меньше ошибалась и уверенно шла к победе. Но в пятом гейме швейцарка неожиданно расслабилась и начала допускать ошибки. Ястремская, в свою очередь, после беседы с тренером собралась и начала наказывать оппонентку за погрешности, да и сама воспряла духом. Со счета 1:4 Даяна выиграла 22 из 29 разыгранных очков и имела даже двойной сетбол. Но Бенчич не собиралась проигрывать этот сет и прекрасно отыграла на своей подаче. 
 
Партия заканчивалась на тай-брейке (четвертый в трех последних очных матчах теннисисток), где сильнее оказалась швейцарка. У Даяны мало что получалось, да и сил после такого рывка не хватило.
 
 
Второй сет начался с 2:0 от Ястремской, но дальше ситуация вернулась на круги своя. Бенчич продолжила играть с меньшим количеством брака и уверенно довела матч до победы.
 
С новой недели Ястремская установит личный рекорд (57-е место), если Ирина-Камелия Бегу или Анна Каролина Шмидлова не выиграют турнир в Хобарте.
 
В полуфинале Бенчич сыграет против победительницы матча Шмидлова – Бегу.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 10.01.2019 11:09
    +2
    vit-2, 10.01.2019 11:04
    Якщо говорити про Халеп, то в Сімони діюча серія з 4-х поразок
    Ну, ви маєте знати, що з них три поразки можна записати на рахунок втоми від сезону і травму, по якій вона знялась, у тому числі в матчі против жабер у Пекіні, та не поїхала із за цього на Підсумковий. А останя у Сіднеї - зрозуміло - відсутність гральної форми. Звісно, по Халеп є питання, чи зможе вона щось показати на АО. Але особисто я не дуже за неї вболюваю, хоча і відношусь добре
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 10.01.2019 11:04
    +2
    Якщо говорити про Халеп, то в Сімони діюча серія з 4-х поразок
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.01.2019 11:00
    +2
    olya403, 10.01.2019 10:56
    на ЮСО в першому колі якраз Канепі виграла в Халеп. Але невідомо, в якій формі Кая зараз. Тоді вона влучала у всі кутики і лінії))
    В Халеп багато хто вигравав, але крім Світоліної повторно зробити це їм наврядче вдавалось. Зрозуміло, що усе залежить від Халеп, чи встигне до старту стати собою після простою
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 10.01.2019 10:56
    +3
    vizuals, 10.01.2019 10:54
    Кому там не пощастило - Халеп чи Канепі, звісно, питання велике)))
    Але Халеп просто ще не набула гральної форми
    на ЮСО в першому колі якраз Канепі виграла в Халеп. Але невідомо, в якій формі Кая зараз. Тоді вона влучала у всі кутики і лінії))
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.01.2019 10:54
    +3
    olya403, 10.01.2019 10:51
    ну хотілось би, щоб до третього кола дійшла. Імена грізні, але грати ж можна, якщо по горобцях не лупити.
    А от Халеп зовсім не пощастило: Канепі, потім Кенін, яка теж не подарунок останнім часом
    Кому там не пощастило - Халеп чи Канепі, звісно, питання велике)))
    Але Халеп просто ще не набула гральної форми
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 10.01.2019 10:51
    +3
    olya403, 10.01.2019 10:48
    1 коло - Стосур, 2-ге - скоріш за все Суарес-Наварро (останнім часом багато програє), потім - Серена
    Навіть 3-є коло для Даяни було б хорошим результатом, а досвід гри з Сереною взагалі став би неоціненним для молодої дівчини.
    Тримаємо кулаки за наших дівчат на АО.
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 10.01.2019 10:51
    +3
    ну хотілось би, щоб до третього кола дійшла. Імена грізні, але грати ж можна, якщо по горобцях не лупити.
    А от Халеп зовсім не пощастило: Канепі, потім Кенін, яка теж не подарунок останнім часом
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 10.01.2019 10:48
    +2
    vit-2, 10.01.2019 10:44
    Не бачу особливих причин для розпачу: Даяні краще (по впевненості, грошах і по рейтингу) успішно проявити себе на АО, подолавши декілька раундів шлему, ніж продовжувати боротися на інтернешнелі в Хобарті. Один такий трофей в Даяни вже є, тепер пора вже в серйозніших турнірах себе вдало проявити...
    1 коло - Стосур, 2-ге - скоріш за все Суарес-Наварро (останнім часом багато програє), потім - Серена
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.01.2019 10:47
    +2
    vizuals, 10.01.2019 10:47
    Сітка не сама краща. Починає матчем против вже занадто дорослої Стосур, яку має проходити. Потім вже важче - Суарес-наварро, яка, на щастя, поки не на піку, але будет важко виграти.А далі в третьому колі може опинитися Уильямс.
    Которая Серена.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.01.2019 10:47
    +3
    olya403, 10.01.2019 10:37
    В першу чергу Даяна програла собі. Але Бенчіч була більш терплячою і стабільною.
    Ну що ж, удачі Даяні на АО.
    п.с. Бачили вже сітку?
    Сетка у Даяны кошмарная. Ну и у Халеп, соответственно, тоже. Лесе тоже не слишком повезло. А у Элины как раз вполне рабочая. Правда, большой вопрос, плюс это для нее или минус. Немного войти в ритм у нее время должно быть.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.01.2019 10:47
    +2
    olya403, 10.01.2019 10:37
    В першу чергу Даяна програла собі. Але Бенчіч була більш терплячою і стабільною.
    Ну що ж, удачі Даяні на АО.
    п.с. Бачили вже сітку?
    Сітка не сама краща. Починає матчем против вже занадто дорослої Стосур, яку має проходити. Потім вже важче - Суарес-наварро, яка, на щастя, поки не на піку, але будет важко виграти.А далі в третьому колі може опинитися Уильямс.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 10.01.2019 10:44
    +5
    Не бачу особливих причин для розпачу: Даяні краще (по впевненості, грошах і по рейтингу) успішно проявити себе на АО, подолавши декілька раундів шлему, ніж продовжувати боротися на інтернешнелі в Хобарті. Один такий трофей в Даяни вже є, тепер пора вже в серйозніших турнірах себе вдало проявити...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.01.2019 10:39
    +6
    Перед АО на следующей неделе, где Ястремска начнет в основной сетке, это даже чисто технически лучше. Судя по лицу Даяны после этого матча, она не особо заморачивается вылетом в 1/4. Главное, чтобы это была не улыбка пофигизма, и прокол пошел бы в зачет.
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 10.01.2019 10:37
    +4
    В першу чергу Даяна програла собі. Але Бенчіч була більш терплячою і стабільною.
    Ну що ж, удачі Даяні на АО.
    п.с. Бачили вже сітку?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.01.2019 10:39
    +6
    Перед АО на следующей неделе, где Ястремска начнет в основной сетке, это даже чисто технически лучше. Судя по лицу Даяны после этого матча, она не особо заморачивается вылетом в 1/4. Главное, чтобы это была не улыбка пофигизма, и прокол пошел бы в зачет.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 10.01.2019 10:44
    +5
    Не бачу особливих причин для розпачу: Даяні краще (по впевненості, грошах і по рейтингу) успішно проявити себе на АО, подолавши декілька раундів шлему, ніж продовжувати боротися на інтернешнелі в Хобарті. Один такий трофей в Даяни вже є, тепер пора вже в серйозніших турнірах себе вдало проявити...
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 10.01.2019 10:37
    +4
    В першу чергу Даяна програла собі. Але Бенчіч була більш терплячою і стабільною.
    Ну що ж, удачі Даяні на АО.
    п.с. Бачили вже сітку?
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 10.01.2019 10:56
    +3
    vizuals, 10.01.2019 10:54
    Кому там не пощастило - Халеп чи Канепі, звісно, питання велике)))
    Але Халеп просто ще не набула гральної форми
    на ЮСО в першому колі якраз Канепі виграла в Халеп. Але невідомо, в якій формі Кая зараз. Тоді вона влучала у всі кутики і лінії))
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.01.2019 10:54
    +3
    olya403, 10.01.2019 10:51
    ну хотілось би, щоб до третього кола дійшла. Імена грізні, але грати ж можна, якщо по горобцях не лупити.
    А от Халеп зовсім не пощастило: Канепі, потім Кенін, яка теж не подарунок останнім часом
    Кому там не пощастило - Халеп чи Канепі, звісно, питання велике)))
    Але Халеп просто ще не набула гральної форми
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 10.01.2019 10:51
    +3
    olya403, 10.01.2019 10:48
    1 коло - Стосур, 2-ге - скоріш за все Суарес-Наварро (останнім часом багато програє), потім - Серена
    Навіть 3-є коло для Даяни було б хорошим результатом, а досвід гри з Сереною взагалі став би неоціненним для молодої дівчини.
    Тримаємо кулаки за наших дівчат на АО.
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 10.01.2019 10:51
    +3
    ну хотілось би, щоб до третього кола дійшла. Імена грізні, але грати ж можна, якщо по горобцях не лупити.
    А от Халеп зовсім не пощастило: Канепі, потім Кенін, яка теж не подарунок останнім часом
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.01.2019 10:47
    +3
    olya403, 10.01.2019 10:37
    В першу чергу Даяна програла собі. Але Бенчіч була більш терплячою і стабільною.
    Ну що ж, удачі Даяні на АО.
    п.с. Бачили вже сітку?
    Сетка у Даяны кошмарная. Ну и у Халеп, соответственно, тоже. Лесе тоже не слишком повезло. А у Элины как раз вполне рабочая. Правда, большой вопрос, плюс это для нее или минус. Немного войти в ритм у нее время должно быть.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.01.2019 11:09
    +2
    vit-2, 10.01.2019 11:04
    Якщо говорити про Халеп, то в Сімони діюча серія з 4-х поразок
    Ну, ви маєте знати, що з них три поразки можна записати на рахунок втоми від сезону і травму, по якій вона знялась, у тому числі в матчі против жабер у Пекіні, та не поїхала із за цього на Підсумковий. А останя у Сіднеї - зрозуміло - відсутність гральної форми. Звісно, по Халеп є питання, чи зможе вона щось показати на АО. Але особисто я не дуже за неї вболюваю, хоча і відношусь добре
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 10.01.2019 11:04
    +2
    Якщо говорити про Халеп, то в Сімони діюча серія з 4-х поразок
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.01.2019 11:00
    +2
    olya403, 10.01.2019 10:56
    на ЮСО в першому колі якраз Канепі виграла в Халеп. Але невідомо, в якій формі Кая зараз. Тоді вона влучала у всі кутики і лінії))
    В Халеп багато хто вигравав, але крім Світоліної повторно зробити це їм наврядче вдавалось. Зрозуміло, що усе залежить від Халеп, чи встигне до старту стати собою після простою
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 10.01.2019 10:48
    +2
    vit-2, 10.01.2019 10:44
    Не бачу особливих причин для розпачу: Даяні краще (по впевненості, грошах і по рейтингу) успішно проявити себе на АО, подолавши декілька раундів шлему, ніж продовжувати боротися на інтернешнелі в Хобарті. Один такий трофей в Даяни вже є, тепер пора вже в серйозніших турнірах себе вдало проявити...
    1 коло - Стосур, 2-ге - скоріш за все Суарес-Наварро (останнім часом багато програє), потім - Серена
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.01.2019 10:47
    +2
    vizuals, 10.01.2019 10:47
    Сітка не сама краща. Починає матчем против вже занадто дорослої Стосур, яку має проходити. Потім вже важче - Суарес-наварро, яка, на щастя, поки не на піку, але будет важко виграти.А далі в третьому колі може опинитися Уильямс.
    Которая Серена.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.01.2019 10:47
    +2
    olya403, 10.01.2019 10:37
    В першу чергу Даяна програла собі. Але Бенчіч була більш терплячою і стабільною.
    Ну що ж, удачі Даяні на АО.
    п.с. Бачили вже сітку?
    Сітка не сама краща. Починає матчем против вже занадто дорослої Стосур, яку має проходити. Потім вже важче - Суарес-наварро, яка, на щастя, поки не на піку, але будет важко виграти.А далі в третьому колі може опинитися Уильямс.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности