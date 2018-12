Винус Уильямс рассталась с тренером

Винус Уильямс прекратила сотрудничество со своим тренером Дэвидом Уиттом, с которым сотрудничала в течение 11 лет.

Об этом сообщил журналист CNN Рави Уба:

Venus Williams has cut ties with her long-time coach David Witt, according to Witt. It was an 11-year partnership, with Witt a hitting partner, then coach.

"It was a great run," Witt told me.



A former pro, Witt says he'd like to stay in the coaching ranks, on either tour.