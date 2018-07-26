Винус Уильямс хочет выступить на Олимпиаде-2020

Винус Уильямс заявила, что намерена принять участие в Олимпиаде 2020 года в Токио:

«Я действительно хочу выступить в Токио через два года – это является моей целью. Выступление на Олимпиаде – прекрасный опыт, и я очень надеюсь, что бог благословит меня на новый вызов. Да, мне будет уже 40, но я не буду выглядеть на 40».

На недавнем Уимблдоне-2018 Уильямс-старшая вылетела в третьем раунде. В рейтинге WTA Винус Уильямс сейчас занимает 14-е место.