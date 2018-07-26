Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Винус Уильямс хочет выступить на Олимпиаде-2020

К тому моменту американке будет уже 40 лет

  • 26.07.2018 15:16
  • 152 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Винус Уильямс
© Getty Images. Винус Уильямс

Винус Уильямс заявила, что намерена принять участие в Олимпиаде 2020 года в Токио:

«Я действительно хочу выступить в Токио через два года – это является моей целью. Выступление на Олимпиаде – прекрасный опыт, и я очень надеюсь, что бог благословит меня на новый вызов. Да, мне будет уже 40, но я не буду выглядеть на 40».

На недавнем Уимблдоне-2018 Уильямс-старшая вылетела в третьем раунде. В рейтинге WTA Винус Уильямс сейчас занимает 14-е место.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.