Винус Уильямс покидает Уимблдон

Пятикратная чемпионка Уимблдона Винус Уильямс в этом году не сможет поспорить за шестой титул. В третьем круге американка в тяжелейшем поединке проиграла представительнице Нидерландов Кики Бертенс.
Уимблдон. Третий круг
Винус Уильямс (США) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 2:6, 7:6(5), 6:8
Поединок продолжался 2 часа 41 минуту. Напомним, в прошлом году Винус проиграла финал Уимблдона Гарбинье Мугурусе, которая вчера также покинула турнир.
В четвертом круге Бертенс сразится с победительницей матча Михаэла Буранеску – Каролина Плишкова.
Источник — Sport.ua
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