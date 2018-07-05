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Чемпионка Уимблдона Мугуруса вылетела с турнира

Элисон Ван Эйтванк выбила испанку из турнира

  • 05.07.2018 23:07
  • 925 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Гарбинте Мугуруса
© Getty Images. Гарбинте Мугуруса

Череда сенсаций на Уимблдоне-2018 продолжилась поражением действующей чемпионки турнира в женском одиночном разряде Гарбинье Мугурусы от 47-й ракетки мира Элисон Ван Эйтванк

Третья ракетка мира в напряженной борьбе выиграла первый сет – 7:5. Однако после этого бельгийка перехватила инициативу и разгромно выиграла следующие две партии – 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час и 54 минуты. В третьем раунде Ван Эйтванк сыграет с 28-й сеяной Анетт Контавейт.

Для Мугурусы поражение во вором раунде Уимблдона будет означать резкое падение в рейтинге WTA, где она сейчас занимает третье место.

2-й раунд

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – 7:5, 2:6, 1:6

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    neviktor
      neviktor, 05.07.2018 23:18
    0
    А Еліна тепер вийде на четверте місце, і більше за все там і залишиться, нічого не зробивши.
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    Grinders
      Grinders, 05.07.2018 23:22
    0
    Вижу, слово "вылетел(а)" у вас в числе любимых
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    vit-2
      vit-2, 05.07.2018 23:22
    0
    neviktor, 05.07.2018 23:18
    А Еліна тепер вийде на четверте місце, і більше за все там і залишиться, нічого не зробивши.
    Ну дуже несподіваний Вімблдон цьогоріч. Теоретично Еліну можуть посунути нижче 4-го місця одразу декілька тенісисток, але з реальних претенденток хіба Кароліна Плішкова.
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