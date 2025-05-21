Финалист Уибмлдона рассказал экс-первой ракетке мира о кулинарных вкусах

Победитель турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2022) и финалист Уимблдона (2022) в одиночке Ник Кирьос рассказал о своих кулинарных пристрастиях в выпуске шоу VIP Tennis Lounge с Гарбинье Мугурусой.

Однажды австралийский теннисист пришел на пресс-конференцию Уимблдона с полной тарелкой суши и ел прямо во время ответов на вопросы журналистов. В его шоу Good Trouble принимал участие знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи, а в соцсетях он регулярно отмечается в лучших ресторанах по всему миру.

В недавнем эпизоде VIP Tennis Lounge с бывшей первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой Кирьос поделился историей своей любви к еде и рассказал о собственных кулинарных способностях.

«Моя мама родом из Малайзии, она прекрасно готовит. Когда я был маленьким, она заставляла меня смотреть, как она готовит, так что теперь я сам кое-что умею!» – поведал Кирьос, отвечая на вопрос о блюдах, которые он может приготовить без подготовки.

«Скорее всего, я бы сделал жареный рис или лапшу – вот это я точно умею готовить».

Хорошая еда в компании близких, по словам Кирьоса, это лучшее средство, чтобы поднять настроение после тяжелого дня на корте.

«Когда проигрываешь – настроение, конечно, неважное. Но потом вспоминаешь, насколько у нас удивительная жизнь: мы путешествуем по миру. Поэтому стараешься напомнить себе, что можно пойти в хороший ресторан и просто насладиться временем».

На данный момент Кирьос готовится к своему первому турниру с марта, ведь он включен в предварительный список участников парного разряда Ролан Гарроса, где выступит вместе со своим соотечественником Джорданом Томпсоном.