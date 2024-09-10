ФОТО. Винус Уильямс приняла участие в фотосессии для известного журнала

Семикратная чемпионка турниров Grand Slam Винус Уильямс снялась для обложки октябрьского выпуска журнала Harper’s Bazaar UK.

Отметим, что 44-летняя Уильямс-старшая все еще не завершила карьеру, хотя с марта на корт не выходила. Тогда она выступила на турнире в Майами. Последняя победа Винус состоялась в августе прошлого года в Цинциннати.

Harper’s Bazaar – женский журнал о моде, стиле и обществе, впервые вышедший в свет в США в 1867 году.