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WTA
10 сентября 2024, 14:30 | Обновлено 10 сентября 2024, 14:37
288
0

ФОТО. Винус Уильямс приняла участие в фотосессии для известного журнала

Американская теннисистка порадовала фанатов

10 сентября 2024, 14:30 | Обновлено 10 сентября 2024, 14:37
288
0
ФОТО. Винус Уильямс приняла участие в фотосессии для известного журнала
Getty Images/Global Images Ukraine. Винус Уильямс

Семикратная чемпионка турниров Grand Slam Винус Уильямс снялась для обложки октябрьского выпуска журнала Harper’s Bazaar UK.

Отметим, что 44-летняя Уильямс-старшая все еще не завершила карьеру, хотя с марта на корт не выходила. Тогда она выступила на турнире в Майами. Последняя победа Винус состоялась в августе прошлого года в Цинциннати.

Harper’s Bazaar – женский журнал о моде, стиле и обществе, впервые вышедший в свет в США в 1867 году.

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фото Винус Уильямс
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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