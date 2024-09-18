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18 сентября 2024, 15:20 | Обновлено 18 сентября 2024, 15:26
59
0

Винус Уильямс выпустила книгу о здоровье и продуктивности

Известная американская теннисистка пытается помочь своим поклонникам с поиском мотивации

18 сентября 2024, 15:20 | Обновлено 18 сентября 2024, 15:26
59
0
Винус Уильямс выпустила книгу о здоровье и продуктивности
WTA. Винус Уильямс

Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс выпустила новую книгу, которая, как она надеется, поможет ее поклонникам найти вдохновение для достижения своих целей в области здоровья и хорошего самочувствия.

В книге под названием «Стремление: восемь шагов к собственной крутости» семикратная чемпионка турниров Grand Slam в одиночном разряде рассказывает о восьми «маленьких, но важных принципах, которые помогут превратить разумный выбор в привычку».

«Теннис всегда был для меня не просто спортом – он был моим величайшим учителем», – написала Уильямс в социальных сетях в честь выхода книги. «Победа в матче – это не только удары по мячу или идеальные удары с лета, это мужество, сила духа и умение находить баланс во всем, что ты делаешь.

В этой книге я делюсь уроками, которые я получила на корте и вне его, и я надеюсь, что она вдохновит вас задуматься о своем пути и применить те же уроки для достижения собственных целей».

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Владимир Клепач Источник: WTA
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