Винус Уильямс выпустила книгу о здоровье и продуктивности

Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс выпустила новую книгу, которая, как она надеется, поможет ее поклонникам найти вдохновение для достижения своих целей в области здоровья и хорошего самочувствия.

В книге под названием «Стремление: восемь шагов к собственной крутости» семикратная чемпионка турниров Grand Slam в одиночном разряде рассказывает о восьми «маленьких, но важных принципах, которые помогут превратить разумный выбор в привычку».

«Теннис всегда был для меня не просто спортом – он был моим величайшим учителем», – написала Уильямс в социальных сетях в честь выхода книги. «Победа в матче – это не только удары по мячу или идеальные удары с лета, это мужество, сила духа и умение находить баланс во всем, что ты делаешь.

В этой книге я делюсь уроками, которые я получила на корте и вне его, и я надеюсь, что она вдохновит вас задуматься о своем пути и применить те же уроки для достижения собственных целей».

Tennis has always been more than just a sport for me—it's been my greatest teacher. Winning a match isn't just about hitting aces or perfect volleys, it's about courage, mental strength, and finding balance in everything you do. In STRIVE, I share the lessons I've learned on and…