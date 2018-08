Элина СВИТОЛИНА: «Михаэла, будь сильной!»

Элина Свитолина высказала слова поддержки Михаэле Бузарнеску, которая получила травму в решающем сете матча турнира в Монреале.



«Очень тяжело видеть как игроки получают травму прямо на корте. Михаэла, желаю тебе скорейшего выздоровления! Будь сильной!", - написала Свитолина.

Very tough to see players getting injured that badly on court. I wish @MikiBuzarnescu a veryyyy speedy recovery! Stay strong! pic.twitter.com/cAv0BRQqnc