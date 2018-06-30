Вімблдон-2018: прев'ю

Місяць гри на трав’яних кортах традиційно завершується головним для багатьох тенісистів турніром року на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету. Коротше кажучи, Вімблдон, пані та панове. Як і зазвичай, великих турнірів за цей місяць не було, тому згадаємо, де вирішили виступати провідні гравці світу та як у них це вийшло.

Чоловіки.

Головною інтригою у чоловіків була та ж сама, що два місяця тому на ґрунті. Тільки з іншим прізвищем. Чи зможе Роджер Федерер виграти обидва турніри в Штутгарті та Халле, щоб підійти до свого улюбленого змагання в якості першої ракетки світу? Для підготовки в нього були два пропущені місяці ґрунту.

Штутгарт. Фінал.

Роджер Федерер – Мілош Раоніч 6:4, 7:6(3)



Getty Images. Роджер Федерер

З першого ж матчу на турнірі стало зрозумілим, що легко Роджеру не буде. Звєрєва-старшого він переміг тільки в трьох сетах. В півфіналі ж проти Кірьоса гра була взагалі наднапруженою: перемога дісталась швейцарцю лише на тайбрейку вирішального сету. Проте вона дозволила Федереру знову вийти на перше місце рейтингу, поновивши власний рекорд віку для перших ракеток світу.

Його суперник, Раоніч, що проводив свій перший турнір з квітня, до фіналу дістався з меншими проблемами, перемігши в 1/4 на двох тайбрейках Бердиха, а в півфіналі здолавши минулорічного чемпіона Штутгарту Люку Пуя. Фінал вийшов доволі конкурентним, але у вирішальні моменти Федерер діяв краще. Він не дозволив супернику ані зробити зворотній брейк з двох шансів у першому сеті, ані взяти два м’ячі поспіль для перемоги у другому.

Халле. Фінал.

Борна Чорич – Роджер Федерер 7:6(6), 3:6, 6:2

Getty Images. Роджер Федерер та Борна Чорич

Цей німецький турнір виявився цікавим та несподіваним від самого початку. На старті Чоріч напрочуд легко розібрався з другим сіяним Звєрєвим-молодшим. Далі його суперники були не настільки складними, але всіх хорват здолав дуже вже просто. В іншій половині сітки, яку мав пройти Федерер, все було набагато складніше та цікавіше. Вже в другому колі Роджер дивом врятувався від двох матчболів Бенуа Пера. Ебден та Кудла далі теж чинили гідний спротив, і поєдинки з ними ніяк не виглядали легкою прогулянкою.

Фінал теж удався на славу. В першій партії обійшлося без брейків, а на тайбрейку Федерер вів 5:4, мав дві свої подачі, дістався до сетболів, але після цього не взяв жодного очка, і сет в свій актив записав хорват. В другому сеті Роджер знайшов свою гру, подача Чорича стабільно зависала, тому результат був передбачуваним. На відміну від партії номер три, в якій з рахунку 2:2 Федерер більше не виграв жодного гейму. Велика несподіванка з урахуванням того, що молодий хорват ніколи не виходив навіть до чвертьфіналу трав’яних турнірів. Успіх у Халле дозволив йому встановити особисте досягнення – 21-ше місце в рейтингу. Ну, а Федерер знову пропустив вперед Рафаеля Надаля. Хоч на смішні 50 очок, та все ж. А ще завершилась безпрограшна серія швейцарця на траві (20 матчів). Так, це не надалевські 50 на ґрунті.

Лондон. Фінал.

Марін Чіліч – Новак Джокович 5:7, 7:6(4), 6:3



Getty Images. Марін Чіліч та Новак Джокович

Змагання в Лондоні дали надію, що Джокович повертає собі впевненість у власних силах. Так, його суперники були не найсильнішими, згадати можна хіба що Дімітрова, але й розбирався зі всіма він без проблем. Чілічу прийшлося куди важче. Мюллер, Куеррі та Кірьос полоскотали нерви хорвату, та все ж не змогли його зупинити. Не вдалося це і Джоковичу, хоча він був за крок до перемоги, маючи матчбол на чужій подачі в десятому геймі, та ведучи 4:1 на тайбрейку другого сету.

В результаті Чіліч піднявся на п’яте місце в рейтингу та встановив цікаве особисте досягнення. Він виграє хоча б один турнір на рік, починаючи з 2008-го. Тобто 11 років поспіль. Скажете, нічого особливого в порівнянні з тим же Федерером? Так, але Чіліч ніколи не входив до когорти великих, тому й порівнювати з ними не варто. Джокович же повертається до топ-20, хоча навряд це його сильно тішить. Повернення епізодів найкращої гри є значно важливішим.

Ще обов’язково треба відмітити повернення до тенісу Енді Маррея. У Лондоні він у конкурентному матчі поступився Ніку Кірьосу, а в Істборні, на турнірі, який ще триває, виграв у Вавринки, але далеко не дійшов, програвши Кайлу Едмунду.

Вімблдон.

Цьогорічний Вімблдон стане першим турніром Великого Шолому, в якому приймуть участь всі гравці Великої Четвірки. Звичайно, що всі вони в різному стані готовності, тому якоїсь страшної конкуренції між ними чекати не варто. Цікаво, які «темні конячки» зможуть проявити себе. Головне питання турніру очевидне. Чи вдасться Федереру виграти черговий титул?

Як всі ми звикли, вімблдонський посів не по всіх позиціях відповідає діючому рейтингу тенісистів. Тому Роджер посіяний під номером один, незважаючи на лідерство Надаля у табелі про ранги. Перші проблеми у Федерера можуть виникнути у четвертому колі, де можлива зустріч з недавнім кривдником Борною Чоричем. Далі, скоріш за все, буде минулорічний вімблдонський півфіналіст Сем Куеррі. Ну й півфінал проти Чіліча (котрого Роджер виніс з корту в фіналі рік тому), якому буде намагатися завадити туди дістатися Раоніч.

Рафі дістався другий номер та нижня частина сітки. Міша Звєрєв у третьому колі, Фоньїні в четвертому, та Маррей/Дель Потро у чвертьфіналі. Взагалі, ця половина сітки значно цікавіша за верхню, адже є ще непередбачуваний Звєрєв-молодший, Надалю доведеться важко. Але і захищати йому потрібно не так багато: минулого року Рафа програв Мюллеру в епічній битві у четвертому колі.



Getty Images. Рафаель Надаль

Новаку Джоковичу теж нудьгувати не доведеться. Едмунд вже у третьому колі, Кірьос у чвертьфіналі – це буде цікаво.

На відміну від попередніх ТВШ, не буду намагатися спрогнозувати чвертьфінальні пари. Коли років 20 тому трава була більш зеленою, а грали на ній не один місяць, а майже два, Вімблдон був найпростішим турніром для прогнозів. Пам’ятаю, в 1999-му році, молодим азартним студентом я починав грати з букмекерами саме з Вімблдону. Ставив небагато, в основному невеликі експреси на чоловіків-фаворитів. Жодної ставки за турнір не програв! Не тому, що дуже класно знався на тенісі, а саме з-за передбачуваності результатів. Часи змінилися, королі ґрунту і в чоловічому, і у жіночому розрядах не зіграли жодного матчу на траві. Чого від них очікувати, ніхто не знає. Спробую хіба що припустити зміну чемпіона турніру. Роджер виглядає важкувато. Минулоріч він не програв жодного сету, але роки беруть своє.

Наші.

Олександр Довгополов давно травмований, тому було дивно бачити його прізвище при жеребкуванні основної сітки турніру. Звичайно, він знявся. Сергій Стаховський отримав уайлд-кард за перемогу на травяному челенджері в Ілклі минулого тижня. Першим його суперником став Жуан Соуза, 47-ма ракетка світу з Португалії. Цілком прийнятний жереб для Сергія, який минулого року дійшов до другого кола. Ця стадія, скоріш за все, не підкориться йому і зараз, тому що там буде чекати минулорічний півфіналіст Сем Куеррі.

Жінки.

Перші трав’яні турніри після Ролан Гаррос серії WTA International не привернули увагу топових тенісисток. У вирішальному матчі Хертогенбосу Олександра Круніч здобула перший титул в кар’єрі, перемігши Кірстен Фліпкенс. А в Ноттингемі Ешлі Барті виграла цікавий вирішальний поєдинок у Йоханни Конти.

Бірмінгем. Фінал.

Петра Квітова – Магдалена Рибарікова 4:6, 6:1, 6:2



Getty Images. Петра Квітова та Магдалена Рибарікова

На Прем’єрі у Бірмінгемі зібрався непоганий склад учасниць. Достатньо сказати, що Квітова в першому колі зустрілася з переможницею Ноттингему Контою. Цікаво, що друга фіналістка, Рибарікова, на старті теж здолала не абикого, а Кароліну Плішкову. Але якщо Квітова дійшла до фіналу, як по килимовій доріжці, то словачці довелося помучитися з Младенович та Стрицовою. Незважаючи на три партії вирішального матчу, боротьба була лише у першій, далі перевага чешки була великою. П’ятий титул цього року став її нагородою.

В Бірмінгемі грали обидві перші ракетки України. Й синхронно програли у третьому колі. Та якщо для Лесі Цуренко перемоги над Уотсон та Касаткіною – непоганий результат, то друга поспіль безвольна поразка Еліни Світоліної румунці Бузарнеску стала черговою неприємністю для наших вболівальників тенісу. Хай і на неприємній для Еліни траві.

Істборн. Фінал.

Каролін Возняцькі – Арина Сабаленка - ?



Getty Images. Каролін Возняцькі

На Прем’єрі в Істборні на час написання цього матеріалу вирішальний матч ще не зіграно. Та велика біларуська сенсація вже має місце. З важкими боями (усі матчі було виграно в трьох сетах!) молодий талант Арина Сабаленка послідовно перемогла Вікері, Гергес, Мертенс, Плішкову та Радванську і вийшла до фіналу, де їй буде протистояти друга ракетка світу Каролін Возняцькі. Данці теж було непросто, особливо, враховуючи її стиль гри та цьогорічний дебют на траві. Все ж Джорджі, Конту, Барті й Кербер вона здолала.

Відмітимо участь у турнірі Квітової, яка перемогла у другому колі Катерину Бондаренко і знялася до наступного матчу. Звичайно, пояснюючи це проблемами зі здоров’ям, та ми ж не учора народилися.

Вімблдон.

Нагадаю, що у фіналі минулорічного турніру Гарбіньє Мугуруса перемогла Вінус Вільямс. Назвати великими шанси обох цього року язик не повернеться. Іспанка виступила на траві тільки у Бірмінгемі, де без питань програла Стрицовій. Американка взагалі взяла паузу. Зрозуміло, що Вімблдон – один з її найулюбленіших турнірів, але головному ветерану жіночого тенісу дедалі важче підтримувати високий рівень гри. Навряд чи сильно здивує тенісний світ чемпіонка Ролан Гаррос Симона Халеп. Вона теж не провела жодної гри за останній місяць. Ну не любить людина траву, що ж ти зробиш? Щоправда, до чвертьфіналу сітка в неї досить проста. А ось там їй доведеться зустрітися, скоріш за все, з кимось з трійки Остапенко/Шарапова/Квітова. Найбільш ймовірною є чешка, яку особисто я вважаю головною фавориткою Вімблдону.



Getty Images. Серена Вільямс

Нижня частина сітки є досить рівною за складом. Важко передбачати, що там станеться. Багато буде залежати від того, в якій формі підійде до змагань Серена Вільямс. Американку, всупереч здоровому глузду, організатори вирішили, мабуть, за вклад в демографію, посіяти під 25-м номером, тому перші кола можуть стати для неї непоганою розминкою. З-поміж інших кандидатів на півфінал Возняцькі, Кіз, Рибарікова, Стівенс, Стрицова, Кароліна Плішкова. Хтось з них взагалі поки не грав на траві, хтось її не любить, у когось не йде нинішнього сезону. Тому побачимо, кого прорве.

Наші.

Як і на Ролан Гаррос, боротьбу за трофей розпочнуть чотири українки. Могло бути й більше. Але Даяна Ястремська програла боротьбу за уайлд-кард у фіналі 100-тисячника в Ілклі, а в кваліфікації Вімблдону зупинилася в другому колі. Марта Костюк в день свого 16-річчя у фіналі кваліфікації поступилася іспанці Соррібес-Тормо, ведучи з брейком ближче до кінцівок кожного з двох сетів. Тож лише четверо.

Катерина Козлова буде мати певні шанси проти Дженіфер Брейді. Але варто пам’ятати, що поки жодної гри на траві у червні Катя не виграла. Та все одно далі Контавейт. Катерина Бондаренко стартує матчем проти Шафаржової. Чешка непогано виглядає на траві та буде фавориткою, але спробувати поборотися можна. Головне – здолати власні психологічні проблеми, насамперед, з подачею. Потім буде Радваньска, правда, у випадку Бондаренко загадувати так далеко сенсу немає.

Леся Цуренко в першому колі зустрінеться з потужною Тімеєю Бабош. Як вигравати у венгерки, Цуренко знає, шанси приблизно рівні. А от далі буде значно важче, оскільки Барборі Стрицовій Леся програла у Бірмінгемі, та й взагалі, чешка зараз у хорошій формі. Еліні Світоліній, незважаючи на п’ятий номер посіву, буде, мабуть, найважче з наших. Німкеня Татьяна Марія (хто її не знає, повинен пам’ятати дівоче прізвище Малек) нещодавно перемогла на Мальорці та відмінно себе почуває. Тим більше, що вона досі грає у старий, але добре працюючий на траві стиль serve-and-volley. Не дуже віриться у шанси Еліни проти німкені. Якщо все ж ту вдасться пройти, то Серена Вільямс у третьому колі виглядає майже вироком.

Перший тиждень Вімблдону я пропущу через відпустку, а на вирішальні матчі повинен повернутися, будемо дивитися разом. Вболіваємо за наших та за красивий теніс!