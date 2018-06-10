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Надаль в 11 раз выиграл Ролан Гаррос

В финальном поединке испанский теннисист уверенно обыграл австрийца Доминика Тима

  • 10.06.2018 18:55
  • 1947 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису. В финальном поединке испанец без особых проблем сломил сопротивление австрийца Доминика Тима (№8 ATP).
 
Ролан Гаррос. Финал
Рафаэль Надаль (Испания) – Доминик Тим (Австрия) – 6:4, 6:3, 6:2
 
С самого начала поединка стало заметно, что Тим не сможет составить достойную конкуренцию «королю грунта». Надаль проиграл всего один гейм на своей подаче в первом сете, после чего не давал шансов австрийцу на реализацию редких брейкпоинтов.
 
С каждым последующим сетом Тиму удавалось выиграть на 1 гейм меньше, в итоге за 2 часа 44 минуты поединок завершился победой испанца. Рафа не реализовал четыре матчбола в 8-м гейме третьего сета, но все же дожал соперника.
 
 

Отметит, что Рафаэль Надаль выиграл 11-й титул на кортах Парижа и превзошел свое собственное достижение прошлогодней давности.
 
Для Доминика Тима это был первый финал турниров Большого шлема.
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    travkin
    online
    travkin, 10.06.2018 19:14
    +8
    король, просто король грунта
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    vit-2
    online
      vit-2, 10.06.2018 19:16
    +1
    Чергову перемогу Рафи на РГ можна назвати, драматичною хіба через судому пальця лівої руки іспанця в 3-му сеті.
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    bog829
    online
      bog829, 10.06.2018 19:21
    +1
    Мои поздравления Рафе, здоровья и спортивного долголетия, хотелось бы видеть молодежь дающую бои грандам ветеранам, но этого по прежнему нет
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