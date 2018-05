Ролан Гаррос. Свитолина и Козлова сыграют первые матчи в воскресенье

В воскресенье, 27 мая, на Открытом чемпионат Франции по теннису состоятся 16 поединков женского и 16 поединков мужского одиночного раззряда.

Украину в первый игровой день представят Элина Свитолина и Катерина Козлова.

These are the Sunday matches at #RG18.



Rest of bottom half matches will be Monday. pic.twitter.com/VbndpYcLi3