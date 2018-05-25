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Ролан Гаррос. Свитолина и Козлова сыграют первые матчи в воскресенье

27 мая состоятся два поединка с участием украинских теннисисток

  • 25.05.2018 23:30
  • 356 просмотров
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

В воскресенье, 27 мая, на Открытом чемпионат Франции по теннису состоятся 16 поединков женского и 16 поединков мужского одиночного раззряда.

Украину в первый игровой день представят Элина Свитолина и Катерина Козлова. 

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Источник — Twitter

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