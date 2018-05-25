Ролан Гаррос. Свитолина и Козлова сыграют первые матчи в воскресенье

В воскресенье, 27 мая, на Открытом чемпионат Франции по теннису состоятся 16 поединков женского и 16 поединков мужского одиночного раззряда.
Украину в первый игровой день представят Элина Свитолина и Катерина Козлова.
These are the Sunday matches at #RG18.— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 25 травня 2018 р.
Rest of bottom half matches will be Monday. pic.twitter.com/VbndpYcLi3
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.