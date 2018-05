Серена Уильямс 65 раз побеждала в первом круге турниров Большого шлема

Best Slam 1R records amongst players in #RG18 MD (10+ Slam appearances), w/ last loss:



- Serena: 65-1 (LL: 2012 RG, Razzano)

- Sharapova: 48-3 (LL: 2010 AO, Kirilenko)

- Venus: 68-9 (LL: 2018 AO, Bencic)

- Wozniacki: 37-6 (2016 W, Kuznetsova)

- Keys: 19-3 (LL: 2014 RG, Errani) pic.twitter.com/kdimwMInBb