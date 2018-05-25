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Серена Уильямс 65 раз побеждала в первом круге турниров Большого шлема

Американка имеет всего одно поражение в стартовых матчах мэйджоров

  • 25.05.2018 21:25
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс
Американка Серена Уильямс является абсолютной рекордсменкой по проценту побед в первых раундах турниров Большого шлема из всех участниц Ролан Гаррос-2018 (для теннисисток с 10+ участиями).
 
Младшая из сестер Уильмс всего один раз проигрывала на старте мэйджоров (Ролан Гаррос-2012), остальный 65 матчей завешились в ее пользу.
 
Второе место занимает Мария Шапапова (48/3), третье – Винус Уильямс (68/9).
 
Отметим, что в первом раунде Серена сыграет против Кристины Плишковой из Чехии. В четвертом раунде Уильямс-младшая может встретиться с Шараповой.
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Источник — Twitter

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