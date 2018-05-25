Серена Уильямс 65 раз побеждала в первом круге турниров Большого шлема

Американка Серена Уильямс является абсолютной рекордсменкой по проценту побед в первых раундах турниров Большого шлема из всех участниц Ролан Гаррос-2018 (для теннисисток с 10+ участиями).

Младшая из сестер Уильмс всего один раз проигрывала на старте мэйджоров (Ролан Гаррос-2012), остальный 65 матчей завешились в ее пользу.

Второе место занимает Мария Шапапова (48/3), третье – Винус Уильямс (68/9).

Отметим, что в первом раунде Серена сыграет против Кристины Плишковой из Чехии. В четвертом раунде Уильямс-младшая может встретиться с Шараповой.