Серена Уильямс 65 раз побеждала в первом круге турниров Большого шлема

Американка Серена Уильямс является абсолютной рекордсменкой по проценту побед в первых раундах турниров Большого шлема из всех участниц Ролан Гаррос-2018 (для теннисисток с 10+ участиями).
Младшая из сестер Уильмс всего один раз проигрывала на старте мэйджоров (Ролан Гаррос-2012), остальный 65 матчей завешились в ее пользу.
Второе место занимает Мария Шапапова (48/3), третье – Винус Уильямс (68/9).
Отметим, что в первом раунде Серена сыграет против Кристины Плишковой из Чехии. В четвертом раунде Уильямс-младшая может встретиться с Шараповой.
Best Slam 1R records amongst players in #RG18 MD (10+ Slam appearances), w/ last loss:— WTA Insider (@WTA_insider) 25 травня 2018 р.
- Serena: 65-1 (LL: 2012 RG, Razzano)
- Sharapova: 48-3 (LL: 2010 AO, Kirilenko)
- Venus: 68-9 (LL: 2018 AO, Bencic)
- Wozniacki: 37-6 (2016 W, Kuznetsova)
- Keys: 19-3 (LL: 2014 RG, Errani) pic.twitter.com/kdimwMInBb
Источник — Twitter
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