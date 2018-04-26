Штутгарт. Савчук не смогла выйти в полуфинал парного разряда

Норм прокомментировал.. .. "Не пытайтесь спорить с дураком, иначе Вы опуститесь до его у...

Что за донецкий ШЛАК? Ты его с киевским ДНОМ не перепутал?

правильно, в рабочий день и пораньше.шоб поменьше этот позор видели.

Нужно порадоваться за украинского ветерана, который "утёр нос" немецкому мажору. Так не...

В 16 лет Серена закончила год на 99-ом месте в рейтинге. Марта, конечно же, в конце года будет вы...

Серена свой первый шлем выиграла в 17 лет, у Марты еще есть времяСерена свой первый шлем выиграла...