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Штутгарт. Савчук не смогла выйти в полуфинал парного разряда

Украинка в дуэте с Аленой Остапенко в двух сетах проиграла немецко-американской паре

  • 26.04.2018 19:35
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БТУ. Ольга Савчук
© БТУ. Ольга Савчук

Украинская теннисистка Ольга Савчук не смогла выйти в 1/2 финала парного разряда на грунтовом Премьере в Штутгарте.

Украинка в дуэте с Аленой Остапенко уступила немецко-американскому дуэту Анна-Лена Гренефельд / Ракель Атаво.

Штутгарт. 2-й круг парного разряда
Ольга Савчук (Украина) – Алена Остапенко (Латвия) – Анна-Лена Гренефельд (Германия) / Ракель Атаво (США) – 1:6, 6:7(10)

Дуэт Гренефельд / Атаво в полуфинале встретится с победительницами матча Клепач / Мартинес Санчес – Маттек-Сандс / Вандевей.

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Источник — Sport.ua

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