Штутгарт. Савчук не смогла выйти в полуфинал парного разряда

Украинская теннисистка Ольга Савчук не смогла выйти в 1/2 финала парного разряда на грунтовом Премьере в Штутгарте.
Украинка в дуэте с Аленой Остапенко уступила немецко-американскому дуэту Анна-Лена Гренефельд / Ракель Атаво.
Штутгарт. 2-й круг парного разряда
Ольга Савчук (Украина) – Алена Остапенко (Латвия) – Анна-Лена Гренефельд (Германия) / Ракель Атаво (США) – 1:6, 6:7(10)
Дуэт Гренефельд / Атаво в полуфинале встретится с победительницами матча Клепач / Мартинес Санчес – Маттек-Сандс / Вандевей.
Источник — Sport.ua
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