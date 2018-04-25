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Стамбул. Бондаренко с боями вышла во второй круг

Украинка едва не проиграла 612-й ракетке мира

  • 25.04.2018 17:36
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла во второй круг грунтового турнира в Стамбуле. В первом матче одиночного разряда украинка не без труда обыграла 612-ю ракетку мира Ипек Оз из Турции.

Стамбул. 1-й круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Ипек Оз (Турция) – 4:6, 6:4, 6:0

Во втором круге Бондаренко сыграет с Полоной Херцог (№75 WTA) из Словении.

Напомним, Катерина успешно продолжает выступления и в парном разряде турнира в Стамбуле.

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Источник — Sport.ua

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