Стамбул. Бондаренко с боями вышла во второй круг

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла во второй круг грунтового турнира в Стамбуле. В первом матче одиночного разряда украинка не без труда обыграла 612-ю ракетку мира Ипек Оз из Турции.
Стамбул. 1-й круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Ипек Оз (Турция) – 4:6, 6:4, 6:0
Во втором круге Бондаренко сыграет с Полоной Херцог (№75 WTA) из Словении.
Напомним, Катерина успешно продолжает выступления и в парном разряде турнира в Стамбуле.
Источник — Sport.ua
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