Стамбул. Бондаренко с боями вышла во второй круг

так в нашей стране ничего не нужно.Хоккей развиваеться везде,Италия,Франция,Германия и много друг...

Сериал какой то старый,последней топ покупкой был Бейл в 2013,(и если бы не травмы баночником явн...

Наверно в его Мозамбике не знают что футбол по телевидению показывают

Убогий ты , а жаль, жил бы в нормальном обществе, может порядочным человеком стал.

Живёшь ты где-то под Горловкой, пьёшь боярышник, а трахаешь ты свою восьмилетнию дворнягу по клич...