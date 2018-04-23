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Рейтинг WTA. Свитолина осталась четвертой

Румынская теннисистка Симона Халеп продолжает возглавлять мировую классификацию

  • 23.04.2018 14:36
  • 799 просмотров
  • 2 комментария
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

На прошлой неделе у женщин не было турниров WTA, поэтому изменений в рейтинге практически не последовало.

Элина Свитолина осталась на четвертом месте, но уже на этой неделе она сыграет на грунтовом Премьере в Штутгарте. Предлагаем ознакомиться с онлайн-рейтингом, чтобы понять, за что будут бороться теннисистки в Германии (красным отмечены очки, которые теннисисткам нужно защитить в Штутгарте).

Live рейтинг WTA по состоянию на 23.04.2018



Чемпионская гонка



Остальные украинки расположились на следующих позициях:
Леся Цуренко – 40 (+1)
Катерина Козлова – 68
Катерина Бондаренко – 78
Ангелина Калинина – 151 (-1)
Марта Костюк – 158 (-2)
Даяна Ястремская – 162 (-1)

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Источник — Sport.ua

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