Тренер Аугсбурга прокомментировал сенсационную победу над Баварией
Мануель Баум рассказал, что он сказал игрокам в раздевалке
Главный тренер «Аугсбурга» Мануель Баум поделился эмоциями от сенсационной победы над «Баварией» (2:1) в матче 19-го тура Бундеслиги:
«Первое, о чем мы поговорили в раздевалке, – это то, что мы не должны поддаваться хайпу, который сейчас появился после такой игры, но наоборот – это тоже справедливо. Я считаю, что всегда нужно оставаться в балансе, держать себя в середине. Иногда, потому что мы делаем это слишком редко в жизни, можно позволить себе отпраздновать день».
После этой победы «Аугсбург» поднялся на 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 19 очков.
Следующий матч команда Баума сыграет 31 января, когда в рамках 20-го тура Бундеслиги будет принимать «Санкт-Паули».
