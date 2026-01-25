Тренер Аугсбурга прокомментировал сенсационную победу над Баварией

Главный тренер «Аугсбурга» Мануель Баум поделился эмоциями от сенсационной победы над «Баварией» (2:1) в матче 19-го тура Бундеслиги:

«Первое, о чем мы поговорили в раздевалке, – это то, что мы не должны поддаваться хайпу, который сейчас появился после такой игры, но наоборот – это тоже справедливо. Я считаю, что всегда нужно оставаться в балансе, держать себя в середине. Иногда, потому что мы делаем это слишком редко в жизни, можно позволить себе отпраздновать день».