Вингер Полесье: «Это всегда было моей мечтой. Невероятные эмоции, гордость»

Вингер житомирского Полесья Александр Назаренко дал свой прогноз на матч плей-офф отбора в ЧМ-2026, где «сине-желтые» сыграют против Швеции.

– Конечно, не могу не спросить тебя о сборной Украины, за которую ты дебютировал чуть больше года назад. Что скажешь о ближайшем матче нашей команды против шведов?

– Выступление за главную команду страны всегда было моей мечтой. Каждый раз, когда получаешь вызов, тебя переполняют эмоции. Это невероятно, это гордость.

А что касается поединка плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции, то, конечно, это будет не простой и ответственный матч, как, кстати, и все прошлые.

Всегда хочется побеждать, но заранее сложно сказать, как игра пойдет, поэтому забегать вперед не хочу. Уверен в одном, что все ребята, которые на тот момент выйдут на поле, отдадут все силы, чтобы добиться максимального результата, – сказал Назаренко.

В случае победы Украина сыграет за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания. Украина проведет финальный матч 31 марта тоже на условно домашнем стадионе.

В плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места в группах, а также 4 победителя своих квартетов Лиги наций. Все 16 участников поделены на 4 пути. На каждом пути состоится один полуфинал и один финал. Полуфиналы назначены на 26 марта, финалы – на 31 марта 2026 года.