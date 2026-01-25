Атлетико Мадрид

25 января на Метрополитано пройдет матч 21-го тура Примеры Испании, в котором Атлетико встретится с Мальоркой.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Атлетико

Команда явно хочет себя воспринимать как силу, что равна по величию с Реалом и Барселоной. Но на деле в позапрошлом сезоне она уступила даже третье место Жироне Довбика и Цыганкова. Да и в 2024/2025, когда не было серьезных конкурентов снизу, просто вернули себе бронзовую позицию. Трофеев не было тогда, да и сейчас уже упущен шанс в Суперкубке - там в первом же поединке уступили Реалу. Хотя есть еще Лига чемпионов и, в первую очередь, Копа дель Рей, где уже дошли до четвертьфинала.

Но и в Примере есть интрига. Настоящей погони за лидерством там, похоже, опять не получается. Приблизивший к Барселоне, проиграли ей, а потом и Атлетику. Сейчас фокус перемещается к дуэли с Вильярреалом. В прошлом туре была победа над Алавесом, а конкурент уступил Бетису. Но даже после этого с ним просто поравнялись по очкам.

Мальорка

Клуб как-то в последнее время, усилиями в первую очередь Агирре, избавились от клейма лифта. И даже добирался до кубкового финала. Ну, а в прошлом сезоне, когда трудился уже не мексиканец, а Аррасате, были определенные замашки с прицелом побороться за выход в еврокубки. Правда, в итоге все ограничилось тем, что завоевали десятое место, что, впрочем, тоже стало лучшим результатом за последнее время.

Особенно на контрасте с нынешней темпорадой. Когда не просто не получилось развить успехи - наоборот, опять скатились до борьбы за выживание. Благо, что в прошлом туре за счет хет-трика Мурики получилось обыграть 3:2 Атлетик и подняться на пятнадцатое место. Впрочем, у Алавеса, что упал на восемнадцатое, всего на два балла меньше.

Статистика личных встреч

Пять раз кряду побеждал столичный гранд. Но в этом сезоне на выезде ограничился ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут только победы хозяев. Тут можно даже попробовать взять на них фору -1,5 гола (коэффициент - 1,88 по линии БК betking).