ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь оформила очередной трансфер в зимнее межсезонье

Киевская Оболонь официально объявила о подписании украинского центрального защитника Александра Жовтенко, выступавшего за Ингулец. Об этом пишет пресс-служба «пивоваров».

«Приветствуем Александра в семье «пивоваров». Желаем уверенной игры, развития и новых побед вместе с ФК «Оболонь», – лаконично говорится в сообщении.

В первой части сезона Александр играл за Ингулец в Первой лиге Украины, за который сыграл 15 матчей, но не смог отличиться результативными действиями. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 125 000 €.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Оболонь занимает 12 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 17 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.