Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
25 января 2026, 07:22 |
Луис Энрике рассказал Забарному все, что о нем думает

Тренер доволен трансфером Ильи

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике выразил удовлетворение игрой защитника команды Ильи Забарного.

«Прошлым летом мы подписали трех футболистов – Шевалье, Забарного и Марина. Я очень доволен ими, хотя они всегда могут прогрессировать дальше. Критика – это нормальная вещь, когда приходишь в команду такого уровня. Ее нужно принимать. Я уважаю мнения журналистов, но не могу их разделять, потому что у них нет всей той информации, которая есть у меня», – сказал Энрике.

Если посмотреть на команды, с которыми мы уже играли и еще сыграем в Лиге чемпионов, шесть из них претендуют на место в топ-8. Если подытожить все это, сезон является исключительным», – сказал Энрике.

Дмитрий Олийченко Источник: RMC
