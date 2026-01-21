Звездный партнер Миколенко выбыл на длительный срок

Английский вингер «Эвертона» Джек Грилиш получил стрессовый перелом стопы.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, 30-летний футболист из-за травмы пропустит около 3 месяцев.

Напомним, в «Эвертоне» Джек Грилиш играет вместе с украинцем Виталием Миколенко. Ранее Джек публично обращался к защитнику сборной Украины.

В сезоне 2025/26 Джек Грилиш провел 22 матча на правах аренды за «Эвертон», отличившись 2 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.