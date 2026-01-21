Звездный партнер Миколенко выбыл на длительный срок
Джек Грилиш пропустит 3 месяца из-за перелома
Английский вингер «Эвертона» Джек Грилиш получил стрессовый перелом стопы.
По информации известного журналиста Фабрицио Романо, 30-летний футболист из-за травмы пропустит около 3 месяцев.
Напомним, в «Эвертоне» Джек Грилиш играет вместе с украинцем Виталием Миколенко. Ранее Джек публично обращался к защитнику сборной Украины.
В сезоне 2025/26 Джек Грилиш провел 22 матча на правах аренды за «Эвертон», отличившись 2 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Injury update on our number 18. 🔵 pic.twitter.com/JzJ32MBjQs— Everton (@Everton) January 20, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Бенфики» ответил на вопросы перед матчем Лиги чемпионов против «Ювентуса»
Украинский одзеки идет ко второму в карьере императорскому кубку