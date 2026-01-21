Арсенал победил в 7 матчах ЛЧ подряд. У кого из АПЛ серия была длиннее?
Команда Микеля Артеты продолжила свое победное шествие в Милане
Лондонский Арсенал победил во всех 7 матчах Лиги чемпионов сезона 2025/26.
7 победа была одержана в выездном поединке против Интера со счетом 3:1.
Таким образом лондонцы обновили клубный рекорд в Лиге чемпионов по длине победной серии. Только у Манчестер Сити из английских команд была более длинная подобная серия в турнире.
«Горожане» в 2023-2024 годах сумели победить в 10 матчах подряд.
Сравним эти две победные серии.
Победная серия Арсенала в Лиге чемпионов (7), 2025-2026
- Интер – Арсенал – 1:3
- Брюгге – Арсенал – 0:3
- Арсенал – Бавария – 3:1
- Славия – Арсенал – 0:3
- Арсенал – Атлетико – 4:0
- Арсенал – Олимпиакос – 2:0
- Атлетик – Арсенал – 0:2
Победная серия Манчестер Сити в Лиге чемпионов (10), 2023-2024
- Манчестер Сити – Копенгаген – 3:1
- Копенгаген – Манчестер Сити – 1:3
- Црвена Звезда – Манчестер Сити – 2:3
- Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 3:2
- Манчестер Сити – Янг Бойз – 3:0
- Янг Бойз – Манчестер Сити – 1:3
- РБ Лейпциг – Манчестер Сити – 1:3
- Манчестер Сити – Црвена Звезда – 3:1
- Манчестер Сити – Интер – 1:0
- Манчестер Сити – Реал – 4:0
7 - Arsenal have won seven successive UEFA Champions League games for the first time in their history; only Manchester City (10 in March 2024) have enjoyed a longer winning run in the competition among English sides. Heaven. pic.twitter.com/s83bCGa3b8— OptaJoe (@OptaJoe) January 20, 2026
