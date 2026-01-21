Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал победил в 7 матчах ЛЧ подряд. У кого из АПЛ серия была длиннее?
Лига чемпионов
21 января 2026, 14:44 | Обновлено 21 января 2026, 14:45
129
0

Арсенал победил в 7 матчах ЛЧ подряд. У кого из АПЛ серия была длиннее?

Команда Микеля Артеты продолжила свое победное шествие в Милане

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал победил во всех 7 матчах Лиги чемпионов сезона 2025/26.

7 победа была одержана в выездном поединке против Интера со счетом 3:1.

Таким образом лондонцы обновили клубный рекорд в Лиге чемпионов по длине победной серии. Только у Манчестер Сити из английских команд была более длинная подобная серия в турнире.

«Горожане» в 2023-2024 годах сумели победить в 10 матчах подряд.

Сравним эти две победные серии.

Победная серия Арсенала в Лиге чемпионов (7), 2025-2026

  • Интер – Арсенал – 1:3
  • Брюгге – Арсенал – 0:3
  • Арсенал – Бавария – 3:1
  • Славия – Арсенал – 0:3
  • Арсенал – Атлетико – 4:0
  • Арсенал – Олимпиакос – 2:0
  • Атлетик – Арсенал – 0:2

Победная серия Манчестер Сити в Лиге чемпионов (10), 2023-2024

  • Манчестер Сити – Копенгаген – 3:1
  • Копенгаген – Манчестер Сити – 1:3
  • Црвена Звезда – Манчестер Сити – 2:3
  • Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 3:2
  • Манчестер Сити – Янг Бойз – 3:0
  • Янг Бойз – Манчестер Сити – 1:3
  • РБ Лейпциг – Манчестер Сити – 1:3
  • Манчестер Сити – Црвена Звезда – 3:1
  • Манчестер Сити – Интер – 1:0
  • Манчестер Сити – Реал – 4:0
По теме:
Жузеп ГВАРДИОЛА: «В этом году все против Манчестер Сити»
Команда Трубина и Судакова имеет 100% результат против Ювентуса в ЛЧ/КЕЧ
Интер впервые в истории проиграл три матча подряд в одном сезоне ЛЧ
Лига чемпионов Арсенал Лондон Манчестер Сити статистика Интер Милан Брюгге Бавария Славия Прага Атлетико Мадрид Атлетик Бильбао Олимпиакос Пирей
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
