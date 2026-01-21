Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Второй раз дублем в ворота ПСЖ в ЛЧ отличился игрок с именем Луис Суарес
Лига чемпионов
21 января 2026, 13:44 | Обновлено 21 января 2026, 13:46
206
0

Второй раз дублем в ворота ПСЖ в ЛЧ отличился игрок с именем Луис Суарес

Интересный статистический факт пополнил книгу рекордов самого престижного турнира Европы

21 января 2026, 13:44 | Обновлено 21 января 2026, 13:46
206
0
Второй раз дублем в ворота ПСЖ в ЛЧ отличился игрок с именем Луис Суарес
Getty Images/Global Images Ukraine

Колумбийский нападающий Спортинга Луис Суарес отличился дублем в ворота ПСЖ.

Произошло это в матче 7-го тура Лиги чемпионов, в котором лиссабонский клуб благодаря двум голам форварда победил действующих обладателей трофея со счетом 2:1.

Интересный статистический факт пополнил историю ЛЧ. В апреле 2015 года (11 лет назад) в четвертьфинале Лиги чемпионов ПСЖ проиграл дома Барселоне со счетом 1:3.

Тогда в составе блаугранаса дублем в ворота парижан отличился... Луис Суарес.

Правда, тогда это был легендарный уругвайский нападающий Барселоны, имя и фамилия которого полностью совпадает с автором вчерашнего дубля в ворота ПСЖ.

По теме:
Жузеп ГВАРДИОЛА: «В этом году все против Манчестер Сити»
Команда Трубина и Судакова имеет 100% результат против Ювентуса в ЛЧ/КЕЧ
Интер впервые в истории проиграл три матча подряд в одном сезоне ЛЧ
статистика Лига чемпионов Спортинг Лиссабон ПСЖ Луис Хавьер Суарес Луис Суарес Барселона
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марсель – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 21 января 2026, 12:47 0
Марсель – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Марсель – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 21 января в 22:00 по Киеву

Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Футбол | 21 января 2026, 06:23 0
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов

20 января состоялись матчи 7-го тура ЛЧ, канониры вышли напрямую в 1/8 финала

Олег САЛЕНКО: «Никто не знает, зачем его вообще покупали в Динамо»
Футбол | 21.01.2026, 08:33
Олег САЛЕНКО: «Никто не знает, зачем его вообще покупали в Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Никто не знает, зачем его вообще покупали в Динамо»
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Футбол | 21.01.2026, 08:06
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Футбол | 21.01.2026, 02:58
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
20.01.2026, 17:32 18
Олимпийские игры
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
20.01.2026, 07:49 20
Футбол
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
19.01.2026, 10:33 2
Футбол
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
19.01.2026, 10:00 3
Бокс
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
20.01.2026, 01:02 6
Футбол
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
20.01.2026, 09:48 2
Бокс
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
19.01.2026, 11:29 2
Теннис
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем