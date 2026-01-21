Второй раз дублем в ворота ПСЖ в ЛЧ отличился игрок с именем Луис Суарес
Интересный статистический факт пополнил книгу рекордов самого престижного турнира Европы
Колумбийский нападающий Спортинга Луис Суарес отличился дублем в ворота ПСЖ.
Произошло это в матче 7-го тура Лиги чемпионов, в котором лиссабонский клуб благодаря двум голам форварда победил действующих обладателей трофея со счетом 2:1.
Интересный статистический факт пополнил историю ЛЧ. В апреле 2015 года (11 лет назад) в четвертьфинале Лиги чемпионов ПСЖ проиграл дома Барселоне со счетом 1:3.
Тогда в составе блаугранаса дублем в ворота парижан отличился... Луис Суарес.
Правда, тогда это был легендарный уругвайский нападающий Барселоны, имя и фамилия которого полностью совпадает с автором вчерашнего дубля в ворота ПСЖ.
