Арсенал творит историю в ЛЧ после победы над Интером

21 января 2026, 04:53 | Обновлено 21 января 2026, 04:54
Лондонский «Арсенал» обыграл «Интер» со счетом 3:1 в поединке 7–го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона–2025/2026, установив при этом исторический клубный рекорд в главном еврокубке.

Согласно данным Squawka, «канониры» впервые за все время своих выступлений в турнире добились серии из семи побед подряд. Суммарная разница забитых и пропущенных мячей в этих встречах впечатляет — 20:2.

Напомним, что до триумфа над миланским клубом подопечные Микеля Артеты поочередно победили «Атлетик» (2:0), «Олимпиакос» (2:0), «Атлетико» (4:0), пражскую «Славию» (3:0), «Баварию» (3:1) и «Брюгге» (3:0).

На текущий момент «Арсенал» с 21 баллом единолично лидирует в таблице Лиги чемпионов. «Интер» после данного поражения остался с 12 очками и располагается на девятой позиции.

