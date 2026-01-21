Арсенал творит историю в ЛЧ после победы над Интером
Артета сделал невозможное
Лондонский «Арсенал» обыграл «Интер» со счетом 3:1 в поединке 7–го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона–2025/2026, установив при этом исторический клубный рекорд в главном еврокубке.
Согласно данным Squawka, «канониры» впервые за все время своих выступлений в турнире добились серии из семи побед подряд. Суммарная разница забитых и пропущенных мячей в этих встречах впечатляет — 20:2.
Напомним, что до триумфа над миланским клубом подопечные Микеля Артеты поочередно победили «Атлетик» (2:0), «Олимпиакос» (2:0), «Атлетико» (4:0), пражскую «Славию» (3:0), «Баварию» (3:1) и «Брюгге» (3:0).
На текущий момент «Арсенал» с 21 баллом единолично лидирует в таблице Лиги чемпионов. «Интер» после данного поражения остался с 12 очками и располагается на девятой позиции.
Arsenal have won seven consecutive Champions League games for the first time in their history.— Squawka (@Squawka) January 20, 2026
◉ W 0-2 vs. Athletic Club
◉ W 2-0 vs. Olympiacos
◉ W 4-0 vs. Atletico
◉ W 0-3 vs. Slavia Prague
◉ W 3-1 vs. Bayern
◉ W 0-3 vs. Club Brugge
◉ W 1-3 vs. Inter
20-2 on… pic.twitter.com/zBJhbbWh8P
