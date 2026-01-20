Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Нидерланды
Нидерландский журналист: «Зинченко – лидер, его качества поражают»

Мишель Дудеман – о переходе украинца в Аякс

Нидерландский журналист: «Зинченко – лидер, его качества поражают»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Нидерландский журналист Мишель Дудеман поделился мнениями о защитнике сборной Украины Александре Зинченко, который близок к переходу в амстердамский «Аякс».

«На самом деле я считаю этот трансфер очень логичным, потому что «Аякс» ищет опытного игрока и лидера, а он является лидером. Он также может играть на нескольких позициях - защитника и в полузащите, на позиции опорного полузащитника.

Но у него есть повышенная чувствительность к травмам. В последние годы Зинченко получил слишком много повреждений. Но его качества действительно впечатляют. Я считаю, что он должен хорошо вписаться в «Аякс», - сказал Дудеман в эфире программы Tekengeld на ESPN.

Сообщалось, что для перехода Зинченко появилось препятствие.

По теме:
ВИДЕО. Интер быстро ответил канонирам. Сучич сравнял счет в матче ЛЧ
ВИДЕО. Габриэл Жезус вывел Арсенал вперед в матче ЛЧ с Интером
Лига чемпионов. 7-й тур, матчи 20 января. Смотреть онлайн LIVE
трансферы Ноттингем Форест аренда игрока Арсенал Лондон Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу трансферы АПЛ
