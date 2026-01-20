Нидерландский журналист: «Зинченко – лидер, его качества поражают»
Мишель Дудеман – о переходе украинца в Аякс
Нидерландский журналист Мишель Дудеман поделился мнениями о защитнике сборной Украины Александре Зинченко, который близок к переходу в амстердамский «Аякс».
«На самом деле я считаю этот трансфер очень логичным, потому что «Аякс» ищет опытного игрока и лидера, а он является лидером. Он также может играть на нескольких позициях - защитника и в полузащите, на позиции опорного полузащитника.
Но у него есть повышенная чувствительность к травмам. В последние годы Зинченко получил слишком много повреждений. Но его качества действительно впечатляют. Я считаю, что он должен хорошо вписаться в «Аякс», - сказал Дудеман в эфире программы Tekengeld на ESPN.
Сообщалось, что для перехода Зинченко появилось препятствие.
