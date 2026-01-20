Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 21 января
Australian Open
20 января 2026, 18:06 | Обновлено 20 января 2026, 18:07
Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 21 января

В среду в Мельбурне сыграет Элина Свитолина

20 января 2026, 18:06 | Обновлено 20 января 2026, 18:07
Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 21 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

21 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 начнутся матчи второго раунда в одиночных разрядах.

В среду в Мельбурне выступит только Элина Свитолина.

Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 21 января

Australian Open 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала

John Cain Arena. 1-й запуск (не ранее 02:00)

Элина Свитолина [12] – Линда Климовичова [Q]

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
