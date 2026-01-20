Australian Open20 января 2026, 18:06 | Обновлено 20 января 2026, 18:07
473
0
Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 21 января
В среду в Мельбурне сыграет Элина Свитолина
21 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 начнутся матчи второго раунда в одиночных разрядах.
В среду в Мельбурне выступит только Элина Свитолина.
Australian Open 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала
John Cain Arena. 1-й запуск (не ранее 02:00)
Элина Свитолина [12] – Линда Климовичова [Q]
Комментарии 0
