Назван единственный клуб, который Алонсо готов возглавить после Реала

Испанский специалист Хаби Алонсо решил сделать паузу в тренерской карьере после увольнения из мадридского «Реала», сообщает издание Marca.

По информации источника, Хаби готов прервать свой отдых только ради работы в английском «Ливерпуле» – его бывшем клубе, который он искренне любит.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 4-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2025/26, набрав 36 очков в 22 матчах чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может уволить Арне Слота.