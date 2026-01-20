Назван единственный клуб, который Алонсо готов возглавить после Реала

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 января 2026, 22:54 | Обновлено 20 января 2026, 22:55
Хаби готов прервать паузу в карьере только ради Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский специалист Хаби Алонсо решил сделать паузу в тренерской карьере после увольнения из мадридского «Реала», сообщает издание Marca.

По информации источника, Хаби готов прервать свой отдых только ради работы в английском «Ливерпуле» – его бывшем клубе, который он искренне любит.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 4-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2025/26, набрав 36 очков в 22 матчах чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может уволить Арне Слота.

Источник: Marca
