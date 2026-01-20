Англия20 января 2026, 22:54 | Обновлено 20 января 2026, 22:55
1000
0
Назван единственный клуб, который Алонсо готов возглавить после Реала
Хаби готов прервать паузу в карьере только ради Ливерпуля
20 января 2026, 22:54 | Обновлено 20 января 2026, 22:55
1000
0
Испанский специалист Хаби Алонсо решил сделать паузу в тренерской карьере после увольнения из мадридского «Реала», сообщает издание Marca.
По информации источника, Хаби готов прервать свой отдых только ради работы в английском «Ливерпуле» – его бывшем клубе, который он искренне любит.
На данный момент «Ливерпуль» занимает 4-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2025/26, набрав 36 очков в 22 матчах чемпионата Англии.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может уволить Арне Слота.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 января 2026, 22:53 0
Владимир Лапицкий не знает, что ждет львовскую команду после завершения сезона 2025/26
Футбол | 20 января 2026, 06:22 12
Украинец ждет официальных выводов
Футбол | 20.01.2026, 01:02
Футбол | 20.01.2026, 06:02
Футбол | 20.01.2026, 21:38
Комментарии 0
Популярные новости
19.01.2026, 06:02
20.01.2026, 07:57 30
20.01.2026, 09:48
20.01.2026, 08:46 25
19.01.2026, 10:33 2
20.01.2026, 13:35 14
19.01.2026, 06:25 2
19.01.2026, 11:29 2