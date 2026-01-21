Андрей Ярмоленко приблизился к Селезневу и преследует Сергея Реброва

В матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги «Динамо» – «Верес» (3:0), который состоялся 14 декабря прошлого года, вингер Андрей Ярмоленко отличился забитым мячом на 90+1 минуте.

Игрок сборной Украины увеличил количество своих голов в отечественном элитном дивизионе до 116 и тем самым уменьшил отставание от третьего места в историческом рейтинге голеадоров.

Лидером этого рейтинга остается бывший игрок «Динамо» Максим Шацких, в активе которого 124 результативных удара. Второе и третье места занимают Евгений Селезнев и нынешний наставник сборной Украины Сергей Ребров.

Среди участников сезона 2025/26 элитного дивизиона ближе всего к топ-20 рейтингу бомбардиров находятся Виталий Буяльский («Динамо», 72), Филипп Будковский («Заря», 57) и Алексей Гуцуляк («Полесье», 47).

Топ-20 лучших бомбардиров Чемпионата Украины: