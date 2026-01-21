Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей Ярмоленко приблизился к Селезневу и преследует Сергея Реброва
Украина. Премьер лига
21 января 2026, 14:37 |
455
0

Андрей Ярмоленко приблизился к Селезневу и преследует Сергея Реброва

Вингер киевского «Динамо» увеличил количество своих голов в Премьер-лиге до 116

21 января 2026, 14:37 |
455
0
Андрей Ярмоленко приблизился к Селезневу и преследует Сергея Реброва
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

В матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги «Динамо» – «Верес» (3:0), который состоялся 14 декабря прошлого года, вингер Андрей Ярмоленко отличился забитым мячом на 90+1 минуте.

Игрок сборной Украины увеличил количество своих голов в отечественном элитном дивизионе до 116 и тем самым уменьшил отставание от третьего места в историческом рейтинге голеадоров.

Лидером этого рейтинга остается бывший игрок «Динамо» Максим Шацких, в активе которого 124 результативных удара. Второе и третье места занимают Евгений Селезнев и нынешний наставник сборной Украины Сергей Ребров.

Среди участников сезона 2025/26 элитного дивизиона ближе всего к топ-20 рейтингу бомбардиров находятся Виталий Буяльский («Динамо», 72), Филипп Будковский («Заря», 57) и Алексей Гуцуляк («Полесье», 47).

Топ-20 лучших бомбардиров Чемпионата Украины:

Голи

Ігри

Футболіст

Сезони

124

341

Максим ШАЦЬКИХ

2000—2015

123

261

Сергій РЕБРОВ

1992—2000, 2006—2008

117

257

Євген СЕЛЕЗНЬОВ

2007—2017, 2021—2023

116

276

Андрій ЯРМОЛЕНКО

2008—2018, 2024—…

105

315

Андрій ВОРОБЕЙ

1998—2013

103

189

Жуніор МОРАЕС

2013—2022

99

359

Олександр ГЛАДКИЙ

2005—2018, 2021—2023

95

259

Олександр ГАЙДАШ

1993—2004

90

219

Марко ДЕВИЧ

2005—2014

90

342

Сергій МІЗІН

1993—2008

85

215

Тімерлан ГУСЕЙНОВ

1992—1998, 2000

84

241

Олександр КОСИРІН

1996—1998, 2000—2010, 2013

83

172

Андрій ШЕВЧЕНКО

1995—1999, 2010—2012

81

210

Олег МАТВЄЄВ

1992—2003

79

260

Олександр ПАЛЯНИЦЯ

1992—2003

77

156

Віктор ЦИГАНКОВ

2017—2023

77

162

ЛУІС АДРІАНУ

2007—2015

77

291

Олександр КОВПАК

2005—2016, 2019

77

322

Валентин ПОЛТАВЕЦЬ

1995—2003, 2005—2008

75

356

Сергій ЗАКАРЛЮКА

1994, 1997—2012
По теме:
Новый тренер Динамо рассказал о планах команды на сборах в Турции
Карпаты проведут товарищеский матч с Мурсией B
Украинский полузащитник, который играл за Металлист, умер в возрасте 34 лет
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Верес Ровно Динамо - Верес Андрей Ярмоленко Евгений Селезнев Сергей Ребров Максим Шацких рейтинг лучший бомбардир
Николай Тытюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Футбол | 20 января 2026, 14:40 0
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере

Александр теперь является клиентом Жорже Мендеша

Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Футбол | 20 января 2026, 19:23 0
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии

Украинцем интересуется «Тоттенхэм»

Гарри Кейн определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру
Футбол | 21.01.2026, 13:22
Гарри Кейн определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру
Гарри Кейн определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру
Ювентус – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 21.01.2026, 12:44
Ювентус – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ювентус – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Футбол | 21.01.2026, 08:06
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
20.01.2026, 06:22 13
Футбол
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
21.01.2026, 06:23
Футбол
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
20.01.2026, 04:29 11
Теннис
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
20.01.2026, 17:32 18
Олимпийские игры
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
20.01.2026, 13:35 15
Другие виды
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
19.01.2026, 08:59 1
Футбол
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
19.01.2026, 10:00 3
Бокс
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем