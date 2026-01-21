Андрей Ярмоленко приблизился к Селезневу и преследует Сергея Реброва
Вингер киевского «Динамо» увеличил количество своих голов в Премьер-лиге до 116
В матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги «Динамо» – «Верес» (3:0), который состоялся 14 декабря прошлого года, вингер Андрей Ярмоленко отличился забитым мячом на 90+1 минуте.
Игрок сборной Украины увеличил количество своих голов в отечественном элитном дивизионе до 116 и тем самым уменьшил отставание от третьего места в историческом рейтинге голеадоров.
Лидером этого рейтинга остается бывший игрок «Динамо» Максим Шацких, в активе которого 124 результативных удара. Второе и третье места занимают Евгений Селезнев и нынешний наставник сборной Украины Сергей Ребров.
Среди участников сезона 2025/26 элитного дивизиона ближе всего к топ-20 рейтингу бомбардиров находятся Виталий Буяльский («Динамо», 72), Филипп Будковский («Заря», 57) и Алексей Гуцуляк («Полесье», 47).
Топ-20 лучших бомбардиров Чемпионата Украины:
|
Голи
|
Ігри
|
Футболіст
|
Сезони
|
124
|
341
|
Максим ШАЦЬКИХ
|
2000—2015
|
123
|
261
|
Сергій РЕБРОВ
|
1992—2000, 2006—2008
|
117
|
257
|
Євген СЕЛЕЗНЬОВ
|
2007—2017, 2021—2023
|
116
|
276
|
Андрій ЯРМОЛЕНКО
|
2008—2018, 2024—…
|
105
|
315
|
Андрій ВОРОБЕЙ
|
1998—2013
|
103
|
189
|
Жуніор МОРАЕС
|
2013—2022
|
99
|
359
|
Олександр ГЛАДКИЙ
|
2005—2018, 2021—2023
|
95
|
259
|
Олександр ГАЙДАШ
|
1993—2004
|
90
|
219
|
Марко ДЕВИЧ
|
2005—2014
|
90
|
342
|
Сергій МІЗІН
|
1993—2008
|
85
|
215
|
Тімерлан ГУСЕЙНОВ
|
1992—1998, 2000
|
84
|
241
|
Олександр КОСИРІН
|
1996—1998, 2000—2010, 2013
|
83
|
172
|
Андрій ШЕВЧЕНКО
|
1995—1999, 2010—2012
|
81
|
210
|
Олег МАТВЄЄВ
|
1992—2003
|
79
|
260
|
Олександр ПАЛЯНИЦЯ
|
1992—2003
|
77
|
156
|
Віктор ЦИГАНКОВ
|
2017—2023
|
77
|
162
|
ЛУІС АДРІАНУ
|
2007—2015
|
77
|
291
|
Олександр КОВПАК
|
2005—2016, 2019
|
77
|
322
|
Валентин ПОЛТАВЕЦЬ
|
1995—2003, 2005—2008
|
75
|
356
|
Сергій ЗАКАРЛЮКА
|
1994, 1997—2012
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр теперь является клиентом Жорже Мендеша
Украинцем интересуется «Тоттенхэм»