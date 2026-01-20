Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 13:31
Динамо не конкурент? Защитник Шахтера сказал всю правду про киевлян

Николай Матвиенко не сомневается, что «бело-синие» будут сражаться до конца

Шахтер. Шахтер – Динамо

Капитан «Шахтера» Николай Матвиенко поделился своим видением соперничества его команды с «Динамо» в Премьер-лиге.

– Николай, отрыв от «Динамо» в девять очков – это солидный гандикап перед киевлянами?
– Да, это неплохой отрыв, но «Динамо» есть «Динамо», – сказал Матвиенко в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Это большой клуб. Они всегда ставят такие же задачи, как и «Шахтер» – побеждать в каждом матче и в каждом турнире. Не сомневаюсь, что во второй части чемпионата динамовцы будут сражаться до конца. Мы ни в коем случае не сбрасываем со счетов этого соперника.

Отметим, что после 16-ти туров «Шахтер» идет на втором месте, имея в активе 35 очков. В свою очередь «Динамо» заработало 26 баллов и расположилось на четвертом месте в турнирной таблице.

Николай Матвиенко Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
