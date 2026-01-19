Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Григорчук хочет пригласить в Черноморец звездного украинского футболиста
Украина. Первая лига
Григорчук хочет пригласить в Черноморец звездного украинского футболиста

Владлен Юрченко близок к смене клуба

Григорчук хочет пригласить в Черноморец звездного украинского футболиста
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Задача вернуться в элиту украинского футбола стоит и перед старым новым наставником «Черноморца» Романом Григорчуком. В целях воплощения его в реальность тренерский штаб ведет тщательный поиск исполнителей, которые могли бы усилить несколько позиций.

Как стало известно Sport.ua, одним из них опытный Владлен Юрченко, текущим клубом в карьере которого является «Металлист 1925».

Правда, в нынешнем сезоне 31-летний полузащитник попал в опалу к главному тренеру Младену Бартуловичу, из-за чего вынужден был тренироваться с молодежной командой U-19.

Известно также, что Владлен Юрченко входит в сферу интересов «Зари», в составе которой он играл во время первой каденции главного тренера Виктора Скрипника.

