Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  АЛЬКАРАС: «Уровень, который он показал, стал для меня немного неожиданным»
Australian Open
АЛЬКАРАС: «Уровень, который он показал, стал для меня немного неожиданным»

Карлос провел песс-конференцию после победы над Адамом Уолтоном на Australian Open

АЛЬКАРАС: «Уровень, который он показал, стал для меня немного неожиданным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас провел пресс-конференцию после победы над Адамом Уолтоном в первом раунде Australian Open 2026:

– Карлос, поздравляем с успешным стартом турнира. Как вы оцените сегодняшний матч? Очевидно, второй сет был напряженным, но в итоге вы прошли его без потерь?

– Ну, это был, я бы сказал, сложный матч для меня. В первом сете все решил один брейк. Он допустил пару ошибок на первой подаче. При этом он играл очень хорошо, очень надежно, и, думаю, постоянно пытался найти позицию, чтобы атаковать при любой возможности.

Во втором сете он стал находить еще больше зон для агрессивной игры. Я, в целом, показывал хороший теннис, но немного потерял концентрацию в одном из геймов – больше в борьбе с самим собой, и после этого все стало еще сложнее.

Но в целом я доволен. Честно говоря, я был готов к серьезной битве. Хотя уровень, который он показал, стал для меня немного неожиданным. Мне пришлось собраться и быть готовым к этому сражению. Я просто рад первому матчу сезона и тому уровню, который мне удалось показать.

– Карлос, поздравляем. Чем вы сегодня довольны больше всего и что, по вашему мнению, нужно улучшить, чтобы снова пройти далеко по турнирной сетке?

– Думаю, я хорошо бил по мячу. Конечно, можно было сыграть и лучше. Но я доволен тем, что сделал все, что должен был. В плане поведения на корте, ментального настроя — я действовал правильно. У меня все время был хороший настрой, я старался постоянно думать позитивно. Думаю, с этим я справился хорошо, и это было одной из главных целей перед этим матчем.

Что касается тактики и уровня игры в целом, я понимаю, что есть много аспектов, которые нужно улучшать к следующему раунду, если я хочу идти дальше.

– Карлос, четвертьфинал – это отличный результат для многих, но у вас на этом турнире пока не получалось пройти дальше. Есть ли у вас объяснение, почему на этом «Большом шлеме» вы выступали менее успешно, чем на других?

– Да, для меня это немного сложно объяснить. Странно, что я пока не проходил дальше четвертьфинала здесь, в Австралии, потому что мне кажется, что я показываю здесь хороший теннис. Последние два года я действительно играл здесь очень хорошо, но в четвертьфиналах проигрывал Изнеру и Джоковичу. Это, скажем так, не самые обычные соперники на этой стадии, если ты первая или вторая ракетка мира.

Это не оправдание, но я действительно хочу выступить лучше, чем в предыдущие годы. У меня есть ощущение, что этот сезон может стать тем самым, когда у меня появится шанс пройти дальше.

По теме:
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Прогноз, анонс на матч Australian Open
На Aus Open 2026 в первый же день побит рекорд турнира по посещаемости
Что будет с сезоном? Спортврач прокомментировал травму Костюк
Карлос Алькарас (теннисист) Адам Уолтон Australian Open 2026
