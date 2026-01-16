Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Закулисье лидера УПЛ. ЛНЗ показал, как тренируется в Турции
Украина. Премьер лига
16 января 2026, 10:22 |
143
0

ВИДЕО. Закулисье лидера УПЛ. ЛНЗ показал, как тренируется в Турции

«Фиолетовые» продолжают готовиться ко второй части сезона в Турции

16 января 2026, 10:22 |
143
0
ВИДЕО. Закулисье лидера УПЛ. ЛНЗ показал, как тренируется в Турции
ФК ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ, сенсационно возглавляющий турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, начал подготовку ко второй части нынешнего сезона.

Клубная пресс-служба опубликовала видео из учебно-тренировочных сборов в Турции.«Фиолетовые» проходили разные тесты в тренажерном зале и измеряли процент жира.

ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.

ВИДЕО. Закулисье лидера УПЛ. ЛНЗ показал, как тренируется в Турции

По теме:
Клуб Первой лиги пригласил игрока с опытом выступления в УПЛ
Ждут в Испании. Полесье объявило о возвращении украинского защитника
Талантливый футболист получит последний шанс закрепиться в составе Динамо
ЛНЗ Черкассы учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Англии выступили с неутешительным заявлением о будущем Мудрика
Футбол | 16 января 2026, 08:17 1
В Англии выступили с неутешительным заявлением о будущем Мудрика
В Англии выступили с неутешительным заявлением о будущем Мудрика

Журналисты Goal.com считают, что время украинца в Лондоне подходит к концу

Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Футбол | 15 января 2026, 21:37 1
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»

Владислав забил во втором матче подряд

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 15.01.2026, 13:51
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Другие виды | 15.01.2026, 12:11
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Рома назвала цену на Довбика и близка к громкой продаже украинца
Футбол | 16.01.2026, 07:55
Рома назвала цену на Довбика и близка к громкой продаже украинца
Рома назвала цену на Довбика и близка к громкой продаже украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
15.01.2026, 07:10 22
Теннис
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
15.01.2026, 07:52 45
Футбол
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
15.01.2026, 03:32 4
Футбол
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
15.01.2026, 16:43 21
Биатлон
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
15.01.2026, 01:32
Бокс
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
15.01.2026, 08:42 4
Футбол
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
14.01.2026, 23:59 45
Футбол
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
14.01.2026, 18:22 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем