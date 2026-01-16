ВИДЕО. Закулисье лидера УПЛ. ЛНЗ показал, как тренируется в Турции
«Фиолетовые» продолжают готовиться ко второй части сезона в Турции
Черкасский ЛНЗ, сенсационно возглавляющий турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, начал подготовку ко второй части нынешнего сезона.
Клубная пресс-служба опубликовала видео из учебно-тренировочных сборов в Турции.«Фиолетовые» проходили разные тесты в тренажерном зале и измеряли процент жира.
ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.
ВИДЕО. Закулисье лидера УПЛ. ЛНЗ показал, как тренируется в Турции
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Журналисты Goal.com считают, что время украинца в Лондоне подходит к концу
Владислав забил во втором матче подряд