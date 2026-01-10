Сыграет ли Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Сандерленд
Матч 1/32 финала Кубка Англии начнется в 14:15
Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «Эвертона» на матч 1/32 финала Кубка Англии против «Сандерленда».
Игра состоится на арене «Хилл Дикинсон Стэдиум» в Ливерпуле и начнется в 14:15 по киевскому времени.
На счету Виталия Миколенко в этом сезоне 20 матчей в составе «Эвертона», но ни одного результативного действия.
Украинский вингер «Сандерленда» Тимур Тутеров в заявку своей команды не попал.
Стартовые составы на матч Эвертон – Сандерленд:
Your FA Cup Toffees to take on Sunderland! ✊🔵 pic.twitter.com/39PhK53hL0— Everton (@Everton) January 10, 2026
RLB's XI to take on Everton! 👊#EmiratesFACup pic.twitter.com/LGP53be5ZG— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) January 10, 2026
