Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграет ли Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Сандерленд
Англия
10 января 2026, 13:36 | Обновлено 10 января 2026, 14:22
257
0

Сыграет ли Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Сандерленд

Матч 1/32 финала Кубка Англии начнется в 14:15

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «Эвертона» на матч 1/32 финала Кубка Англии против «Сандерленда».

Игра состоится на арене «Хилл Дикинсон Стэдиум» в Ливерпуле и начнется в 14:15 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Виталия Миколенко в этом сезоне 20 матчей в составе «Эвертона», но ни одного результативного действия.

Украинский вингер «Сандерленда» Тимур Тутеров в заявку своей команды не попал.

Стартовые составы на матч Эвертон – Сандерленд:

По теме:
Фрэнк Лэмпард – лучший бомбардир Кубка Англии в XXI веке
Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чарльтон – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Сандерленд Эвертон Кубок Англии по футболу Виталий Миколенко стартовые составы Тимур Тутеров
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
