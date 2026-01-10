Сыграет ли Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Сандерленд

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «Эвертона» на матч 1/32 финала Кубка Англии против «Сандерленда».

Игра состоится на арене «Хилл Дикинсон Стэдиум» в Ливерпуле и начнется в 14:15 по киевскому времени.

На счету Виталия Миколенко в этом сезоне 20 матчей в составе «Эвертона», но ни одного результативного действия.

Украинский вингер «Сандерленда» Тимур Тутеров в заявку своей команды не попал.

Стартовые составы на матч Эвертон – Сандерленд: