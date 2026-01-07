Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
07 января 2026, 14:32 | Обновлено 07 января 2026, 14:34
7 января в 21:00 пройдет матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Коллаж Sport.ua

7 января в 21:00 состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании.

На нейтральном стадионе King Abdullah Sports City в саудовской Джидде встретятся Барселона и Атлетик Бильбао.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В Суперкубке Испании участвуют 4 команды: чемпион и обладатель Кубка (Барселона), вице-чемпион и финалист Кубка (Реал Мадрид), а также клубы, занявшие третье и четвертое места в Ла Лиге (Атлетико Мадрид и Атлетик Бильбао).

Во втором полуфинале, который пройдет 8 января на той же арене, сыграют Атлетико Мадрид и Реал Мадрид.

Финал мини-турнира четырех команд запланирован на 11 января, игра также состоится в Джидде.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Барселона – Атлетик
