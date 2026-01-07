Где смотреть онлайн полуфинал Суперкубка Испании Барселона – Атлетик
7 января в 21:00 пройдет матч 1/2 финала Суперкубка Испании
7 января в 21:00 состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании.
На нейтральном стадионе King Abdullah Sports City в саудовской Джидде встретятся Барселона и Атлетик Бильбао.
В Суперкубке Испании участвуют 4 команды: чемпион и обладатель Кубка (Барселона), вице-чемпион и финалист Кубка (Реал Мадрид), а также клубы, занявшие третье и четвертое места в Ла Лиге (Атлетико Мадрид и Атлетик Бильбао).
Во втором полуфинале, который пройдет 8 января на той же арене, сыграют Атлетико Мадрид и Реал Мадрид.
Финал мини-турнира четырех команд запланирован на 11 января, игра также состоится в Джидде.
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
