Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-форвард Полесья сменил клуб через полгода после отъезда из Украины
Другие новости
06 января 2026, 18:30 |
599
1

Экс-форвард Полесья сменил клуб через полгода после отъезда из Украины

Факундо Батиста не сумел стать важной фигурой для «Атлетико Насьональ»

06 января 2026, 18:30 |
599
1 Comments
Экс-форвард Полесья сменил клуб через полгода после отъезда из Украины
facebook.com/OficialCAP

26-летний центрфорвард Факундо Батиста, известный в Украине по выступлениям в составе «Полесья», перешел из колумбийского «Атлетико Насьональ» в уругвайский «Пеньяроль».

С новым клубом Батиста оформил контракт на два года. О сумме сделки стороны официальную информацию не предоставили.

В «Атлетико Насьональ» Батиста провел всего полгода. В июле 2025-го форвард перешел в этот клуб из «Полесья» за 1,2 миллиона евро, но сыграл лишь 647 минут в 24 матчах и отличился 4 забитыми мячами.

Напомним, в «Полесье» Факундо Батиста также успел отыграть лишь первую половину 2025 года, будучи приобретенным из мексиканской «Некаксы» за 1,75 миллиона евро.

По теме:
Ман Сити назначил медосмотр. Клуб подписывает первого зимнего новичка
Игрок Шахтера стал главной трансферной целью именитого заграничного клуба
Шахтер вернулся к кандидатуре игрока, которым интересовался три года назад
Факундо Батиста Пеньяроль Атлетико Насьональ Полесье Житомир трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Хоккей | 06 января 2026, 10:05 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой

Кленовые завоевали бронзу

Капитана команды УПЛ хочет приобрести клуб, сотрудничающий с россиянами
Футбол | 06 января 2026, 18:58 0
Капитана команды УПЛ хочет приобрести клуб, сотрудничающий с россиянами
Капитана команды УПЛ хочет приобрести клуб, сотрудничающий с россиянами

Денисом Пидгурским из Руха интересуется Нефтчи

В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
Футбол | 06.01.2026, 09:11
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
Директор Шахтера встретился с обладателем ЗМ. С ними был трансферный гуру
Футбол | 06.01.2026, 16:26
Директор Шахтера встретился с обладателем ЗМ. С ними был трансферный гуру
Директор Шахтера встретился с обладателем ЗМ. С ними был трансферный гуру
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 06.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрей Попов
Кожні півроку змінювати клуб - агенти його кайфують від цього)
Ответить
+1
Популярные новости
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
05.01.2026, 15:26 4
Футбол
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:59 25
Футбол
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
05.01.2026, 08:33 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
06.01.2026, 11:05 2
Хоккей
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
05.01.2026, 15:59 9
Футбол
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 07:55
Хоккей
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
04.01.2026, 18:55 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем