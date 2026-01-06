Экс-форвард Полесья сменил клуб через полгода после отъезда из Украины
Факундо Батиста не сумел стать важной фигурой для «Атлетико Насьональ»
26-летний центрфорвард Факундо Батиста, известный в Украине по выступлениям в составе «Полесья», перешел из колумбийского «Атлетико Насьональ» в уругвайский «Пеньяроль».
С новым клубом Батиста оформил контракт на два года. О сумме сделки стороны официальную информацию не предоставили.
В «Атлетико Насьональ» Батиста провел всего полгода. В июле 2025-го форвард перешел в этот клуб из «Полесья» за 1,2 миллиона евро, но сыграл лишь 647 минут в 24 матчах и отличился 4 забитыми мячами.
Напомним, в «Полесье» Факундо Батиста также успел отыграть лишь первую половину 2025 года, будучи приобретенным из мексиканской «Некаксы» за 1,75 миллиона евро.
