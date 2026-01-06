Довбик получил неутешительную новость от Гасперини

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
06 января 2026, 18:19 |
Артём остался в запасе на матч против Лечче

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий Артем Довбик начнет на скамейке запасных «Ромы» матч 19-го тура Серии А против «Лечче».

Игра состоится на арене «Стадио Виа дель Маре» в Лечче и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В сезоні 2025/26 Артем Довбик провів 16 матчів на клубному рівні, відзначившись 2 забитими м'ячами та 2 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 20 мільйонів євро.

Стартовые составы на матч Лечче – Рома:

По теме:
Лечче – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лечче – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Хотят в Лигу чемпионов. Сенсационная команда Серии A снова победила
Рома Рим Серия A Лечче чемпионат Италии по футболу Артем Довбик стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
