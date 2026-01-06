Довбик получил неутешительную новость от Гасперини

Украинский нападающий Артем Довбик начнет на скамейке запасных «Ромы» матч 19-го тура Серии А против «Лечче».

Игра состоится на арене «Стадио Виа дель Маре» в Лечче и начнется в 19:00 по киевскому времени.

В сезоні 2025/26 Артем Довбик провів 16 матчів на клубному рівні, відзначившись 2 забитими м'ячами та 2 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 20 мільйонів євро.

Стартовые составы на матч Лечче – Рома: