Довбик получил неутешительную новость от Гасперини
Артём остался в запасе на матч против Лечче
Украинский нападающий Артем Довбик начнет на скамейке запасных «Ромы» матч 19-го тура Серии А против «Лечче».
Игра состоится на арене «Стадио Виа дель Маре» в Лечче и начнется в 19:00 по киевскому времени.
В сезоні 2025/26 Артем Довбик провів 16 матчів на клубному рівні, відзначившись 2 забитими м'ячами та 2 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 20 мільйонів євро.
Стартовые составы на матч Лечче – Рома:
🟡🔴 | 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 presented by #Across— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) January 6, 2026
Tutto pronto per #LecceRoma pic.twitter.com/o1OU1tT6w5
La nostra formazione per #LecceRoma 🐺#ASRoma pic.twitter.com/NrvuFIw4K4— AS Roma (@OfficialASRoma) January 6, 2026
