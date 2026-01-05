Гонсало Гарсия стал четвертым самым молодым автором хет-трика за Реал

21-летний испанский нападающий Реала Гонсало Гарсия стал четвертым самым молодым автором хет-трика в составе королевского клуба в XXI веке.

Испанец в возрасте 21 года и 9 месяцев забил 3 гола в матче Ла Лиги против Бетиса.

Лишь 3 игрока в истории «сливочных» в этом столетии делали хет-трик в младшем возрасте: Родриго (18 лет и 9 месяцев), Хавьер Портильо (20 лет и 5 месяцев) и Гонсало Игуаин (20 лет и 10 месяцев).

Самые молодые авторы хет-триков за Реал во всех турнирах в XXI веке

18 лет и 9 месяцев – Родриго (Бразилия), 2019, Лига чемпионов, против Галатасарая

20 лет и 5 месяцев – Хавьер Портильо (Испания), 2002, Кубок Испании, против УД Сан-Себастьян де лос Рейес

20 лет и 10 месяцев – Гонсало Игуаин (Аргентина), 2008, Ла Лига, 4 гола против Малаги

21 год и 9 месяцев – Гонсало Гарсия (Испания), 2026, Ла Лига, против Бетиса

21 год и 10 месяцев – Винисиус Жуниор (Бразилия), 2022, Ла Лига, против Леванте

22 года и 3 месяца – Гонсало Игуаин (Аргентина), 2010, Ла Лига, против Вальядолида

22 года и 11 месяца – Карим Бензема (Франция), 2010, Лига чемпионов, против Осера

23 года и 0 месяцев – Карим Бензема (Франция), 2010, Кубок Испании, против Леванте

23 года и 3 месяца – Мариано Диас (Доминиканская Республика), 2016, Кубок Испании, против Культураль Леонессы

23 года и 4 месяца – Гонсало Игуаин (Аргентина), 2011, Ла Лига против Валенсии.

Напомним, что Гонсало Гарсия повторил другое достижение Реала в XXI веке, принадлежавшее Руду ван Нистелрою.