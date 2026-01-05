Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
05 января 2026, 18:09 | Обновлено 05 января 2026, 18:11
Гонсало Гарсия стал четвертым самым молодым автором хет-трика за Реал

Вспомним топ-10 игроков Реала в XXI веке в данном рейтинге

Гонсало Гарсия стал четвертым самым молодым автором хет-трика за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Гарсия

21-летний испанский нападающий Реала Гонсало Гарсия стал четвертым самым молодым автором хет-трика в составе королевского клуба в XXI веке.

Испанец в возрасте 21 года и 9 месяцев забил 3 гола в матче Ла Лиги против Бетиса.

Лишь 3 игрока в истории «сливочных» в этом столетии делали хет-трик в младшем возрасте: Родриго (18 лет и 9 месяцев), Хавьер Портильо (20 лет и 5 месяцев) и Гонсало Игуаин (20 лет и 10 месяцев).

Самые молодые авторы хет-триков за Реал во всех турнирах в XXI веке

  • 18 лет и 9 месяцев – Родриго (Бразилия), 2019, Лига чемпионов, против Галатасарая
  • 20 лет и 5 месяцев – Хавьер Портильо (Испания), 2002, Кубок Испании, против УД Сан-Себастьян де лос Рейес
  • 20 лет и 10 месяцев – Гонсало Игуаин (Аргентина), 2008, Ла Лига, 4 гола против Малаги
  • 21 год и 9 месяцев – Гонсало Гарсия (Испания), 2026, Ла Лига, против Бетиса
  • 21 год и 10 месяцев – Винисиус Жуниор (Бразилия), 2022, Ла Лига, против Леванте
  • 22 года и 3 месяца – Гонсало Игуаин (Аргентина), 2010, Ла Лига, против Вальядолида
  • 22 года и 11 месяца – Карим Бензема (Франция), 2010, Лига чемпионов, против Осера
  • 23 года и 0 месяцев – Карим Бензема (Франция), 2010, Кубок Испании, против Леванте
  • 23 года и 3 месяца – Мариано Диас (Доминиканская Республика), 2016, Кубок Испании, против Культураль Леонессы
  • 23 года и 4 месяца – Гонсало Игуаин (Аргентина), 2011, Ла Лига против Валенсии.

Напомним, что Гонсало Гарсия повторил другое достижение Реала в XXI веке, принадлежавшее Руду ван Нистелрою.

Тренер Жироны Мичел: «Клуб должен сделать это»
ФОТО. «Виктор – в огне». Цыганкова назвали лучшим игроком матча Ла Лиги
Олег Саленко высказался о ближайших перспективах Артема Довбика
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид хет-трик статистика Ла Лига Гонсало Гарсия
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
