Гонсало Гарсия стал четвертым самым молодым автором хет-трика за Реал
Вспомним топ-10 игроков Реала в XXI веке в данном рейтинге
21-летний испанский нападающий Реала Гонсало Гарсия стал четвертым самым молодым автором хет-трика в составе королевского клуба в XXI веке.
Испанец в возрасте 21 года и 9 месяцев забил 3 гола в матче Ла Лиги против Бетиса.
Лишь 3 игрока в истории «сливочных» в этом столетии делали хет-трик в младшем возрасте: Родриго (18 лет и 9 месяцев), Хавьер Портильо (20 лет и 5 месяцев) и Гонсало Игуаин (20 лет и 10 месяцев).
Самые молодые авторы хет-триков за Реал во всех турнирах в XXI веке
- 18 лет и 9 месяцев – Родриго (Бразилия), 2019, Лига чемпионов, против Галатасарая
- 20 лет и 5 месяцев – Хавьер Портильо (Испания), 2002, Кубок Испании, против УД Сан-Себастьян де лос Рейес
- 20 лет и 10 месяцев – Гонсало Игуаин (Аргентина), 2008, Ла Лига, 4 гола против Малаги
- 21 год и 9 месяцев – Гонсало Гарсия (Испания), 2026, Ла Лига, против Бетиса
- 21 год и 10 месяцев – Винисиус Жуниор (Бразилия), 2022, Ла Лига, против Леванте
- 22 года и 3 месяца – Гонсало Игуаин (Аргентина), 2010, Ла Лига, против Вальядолида
- 22 года и 11 месяца – Карим Бензема (Франция), 2010, Лига чемпионов, против Осера
- 23 года и 0 месяцев – Карим Бензема (Франция), 2010, Кубок Испании, против Леванте
- 23 года и 3 месяца – Мариано Диас (Доминиканская Республика), 2016, Кубок Испании, против Культураль Леонессы
- 23 года и 4 месяца – Гонсало Игуаин (Аргентина), 2011, Ла Лига против Валенсии.
Напомним, что Гонсало Гарсия повторил другое достижение Реала в XXI веке, принадлежавшее Руду ван Нистелрою.
