Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
04 января 2026, 20:08 | Обновлено 04 января 2026, 21:01
Гонсало Гарсия повторил достижение ван Нистелроя в ХХІ веке за Реал

Молодой испанец сразу хет-триком открыл зачет своим забитым мячам за мадридцев в Ла Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

Гонсало Гарсия, сделав хет-трик за Реал в матче Ла Лиги против Бетиса, повторил бомбардирское достижение Руда ван Нистельроя в составе «сливочных» в XXI веке.

21-летний испанец сразу тремя голами за игру открыл зачет своих голов за Реал в Ла Лиге.

Подобным достижениям в составе королевского клуба в этом столетии в чемпионате Испании отмечался только один игрок – Руд ван Нистелрой, в сентябре 2006 против Леванте.

Напомним, что Гонсало Гарсия на клубном чемпионате мира забил 4 гола в течение турнира.

По теме:
Ванат догнал Коноплянку по количеству голов в Ла Лиге. Впереди трое
ВИДЕО. Сам заработал. Ванат забил с пенальти в свой День рождения
Игор Тиаго стал 7-м бразильцем, оформившим хет-трик в матче АПЛ
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Гонсало Гарсия Руд ван Нистелрой статистика Реал Мадрид Бетис хет-трик
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
