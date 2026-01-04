Гонсало Гарсия повторил достижение ван Нистелроя в ХХІ веке за Реал
Молодой испанец сразу хет-триком открыл зачет своим забитым мячам за мадридцев в Ла Лиге
Гонсало Гарсия, сделав хет-трик за Реал в матче Ла Лиги против Бетиса, повторил бомбардирское достижение Руда ван Нистельроя в составе «сливочных» в XXI веке.
21-летний испанец сразу тремя голами за игру открыл зачет своих голов за Реал в Ла Лиге.
Подобным достижениям в составе королевского клуба в этом столетии в чемпионате Испании отмечался только один игрок – Руд ван Нистелрой, в сентябре 2006 против Леванте.
Напомним, что Гонсало Гарсия на клубном чемпионате мира забил 4 гола в течение турнира.
3 - Gonzalo García has become the second player to score three goals in his debut as goalscorer with @realmadriden in @LaLigaEN in the 21st Century after Ruud van Nistelrooy in September 2006 against Levante.— OptaJose (@OptaJose) January 4, 2026
Update. 🚨 https://t.co/hhMSv4gl1f
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец считает, что Мозеса могут победить только Фьюри и Усик
Доминик Ливакович перейдет в Динамо Загреб