СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 января

В четверг, 4 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Манчестер Сити – Челси

1.50 – 4.75 – 5.50

19:30 Мальорка – Жирона

2.20 – 3.20 – 3.50

21:00 Южная Африка – Камерун

3.20 – 2.88 – 2.55

21:45 Интер – Болонья

1.42 – 4.75 – 7.00

22:00 Реал Сосьедад – Атлетико

3.70 –3.75 – 1.91

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.