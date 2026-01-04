Воспользовались травмой. Рома предложила Довбика европейскому гранду

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
04 января 2026, 13:47 | Обновлено 04 января 2026, 14:58
2144
3

Артем может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Римская «Рома» продолжает свои попытки продать украинского нападающего Артема Довбика, сообщает испанское издание Il Tempo.

По информации источника, «волк» предложил 28-летнего футболиста туринскому «Ювентусу».

Дело в том, что основной форвард «старой синьоры» Душан Влахович травмирован с ноября и не вернется раньше марта, а его дублеры Джонатан Дэвид и Лои Опенда на двоих забили 2 гола в этом сезоне Серии А.

В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Денис Брегін
Ага, Душан влахович на наймінімальніших мінімалках
Ответить
0
kadaad .
Проблема в том, что в Европе он никому не нужен.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
