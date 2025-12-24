Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  «Это невероятно надежный защитник». Соперник оценил силу Забарного
Кубок Франции
24 декабря 2025, 03:12
«Это невероятно надежный защитник». Соперник оценил силу Забарного

Ноа Рену в восторге от противостояния с ПСЖ

24 декабря 2025, 03:12
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь любительского «Фонтене» Ноа Рену оценил силу игроков «ПСЖ» после разгромного поражения своей команды действующему победителю Лиги чемпионов со счетом 0:4 в матче 1/32 финала Кубка Франции.

«Дембеле и Дуэ произвели на меня наибольшее впечатление. Дуэ, откровенно говоря, когда получает мяч и хочет ускориться... Он – невероятно быстрый. Рамос тоже, он – невероятно точный, невероятно сильный. Молодые игроки – действительно очень быстрые, очень точные, очень техничные во всем, что делают.

Мы смогли проверить себя против их защитников, но Забарный был таким же, невероятно надежным. Фабиан Руис поразил меня своей физической формой. Я не думал, что он – такой высокий. Даже Невеш. Это можно видеть, как он бегает повсюду, он может быть справа, а через две секунды оказаться слева. Это было действительно великолепно», – сказал Рену в эфире Radio RMC.

Видеообзор матча Фонтене – ПСЖ (0:4)

Забарный сделал внутри ПСЖ обнадеживающее заявление касательно Сафонова
ВИДЕО. Жена Забарного похвасталась безупречной фигурой
Александр СВАТОК: «Там есть Месси, это и решило судьбу противостояния»
Фонтене ПСЖ Кубок Франции по футболу Илья Забарный
